وصول 4 نعوش للرهائن الإسرائيليين من غزة إلى مركز الطب الشرعي بتل أبيب

أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوصول 4 نعوش للرهائن المتوفين من قطاع غزة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتحديد أسباب وملابسات الوفاة والتحقيق فيها.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، في بيانها، إن الفرق المختصة، بما فيها الأطباء الشرعيون وموظفو المختبرات في المركز الوطني للطب الشرعي، على أهبة الاستعداد للرد في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة أقصى درجات الدقة للمعلومات المقدمة للعائلات، وفقا لما نشرته يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتحدثة باسم جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن أربعة توابيت للرهائن الميتين، برفقة قوات الجيش، عبرت الحدود مؤخرًا إلى داخل إسرائيل بالأراضي المحتلة.

وأضاف أنها في طريقها إلى المركز الوطني للطب الشرعي، حيث ستُجرى عملية تحديد هوية، كما أُفيد بأن ممثلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يرافقون أفراد العائلات.