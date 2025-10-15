قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك السابق: تمنيت ألَّا يتحدّث أسامة نبيه بعد الإقصاء من كأس العالم للشباب
160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
أسوان تكثف استعداداتها لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني
أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن
بعد قليل .. بدء مُحاكمة طليق البلوجر هدير عبد الرازق
من مدينة السلام إلى قلوب العالم| شرم الشيخ تجمع القادة على إنهاء حرب غزة وإطلاق مرحلة سلام غير مسبوقة
سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية | تفاصيل
هل يجوز قول: «اللهم كما جعلت سورة الرحمن عروس القرآن عجّل بزواجي»؟
وصول 4 نعوش للرهائن الإسرائيليين من غزة إلى مركز الطب الشرعي بتل أبيب
بعد قليل .. بدء محاكمة سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ خالد حجاج .. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصول 4 نعوش للرهائن الإسرائيليين من غزة إلى مركز الطب الشرعي بتل أبيب

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
ناصر السيد

أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوصول 4 نعوش للرهائن المتوفين من قطاع غزة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتحديد أسباب وملابسات الوفاة والتحقيق فيها.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، في بيانها، إن الفرق المختصة، بما فيها الأطباء الشرعيون وموظفو المختبرات في المركز الوطني للطب الشرعي، على أهبة الاستعداد للرد في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة أقصى درجات الدقة للمعلومات المقدمة للعائلات، وفقا لما نشرته يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتحدثة باسم جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن أربعة توابيت للرهائن الميتين، برفقة قوات الجيش، عبرت الحدود مؤخرًا إلى داخل إسرائيل بالأراضي المحتلة.

وأضاف أنها في طريقها إلى المركز الوطني للطب الشرعي، حيث ستُجرى عملية تحديد هوية، كما أُفيد بأن ممثلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يرافقون أفراد العائلات. 

وصول 4 نعوش مركز الطب الشرعي بتل أبيب مركز الطب الشرعي تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال الشاباك جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

قمة شرم الشيخ

الخارجية الأردنية: نأمل أن تسهم قمة شرم الشيخ في إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

مظاهرات في إيطاليا

احتجاجات في أوديني قبيل مباراة إيطاليا وإسرائيل تضامنًا مع فلسطين| صور

أرشيفية

الفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء استعدادها لتسليم 4 جثامين جديدة لإسرائيليين

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد