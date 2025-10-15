قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
التضامن: تجهيز محطات المترو والسكة الحديد بمسارات إرشادية لذوي الإعاقة
في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" تتوجه إلى مدينة رفح في توقيت دقيق، يتزامن مع توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بإيصال الرسائل الثقافية والفنية إلى جميع مناطق الجمهورية، خاصة الحدودية منها.

170 قرية في مسار القافلة هذا العام

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة تستهدف هذا العام نحو 170 قرية من الشمال إلى الجنوب، في إطار خطة متكاملة لبناء الإنسان المصري، ورفع الوعي، وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية.

أنشطة متنوعة تتجاوز المسرح

وأشار هنو إلى أن القافلة لا تقتصر على العروض المسرحية فقط، بل تشمل أيضًا ندوات فكرية، معرضًا للكتاب، توزيع كتب مجانًا على الأطفال والشباب، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية، لتقديم تجربة ثقافية متكاملة تعزز الانتماء وتثري العقول.

رفح محطة خاصة في خريطة الوعي الثقافي

وأكد وزير الثقافة أن اختيار مدينة رفح تحديدًا هذا العام جاء لإبراز أهميتها الاستراتيجية، وتعزيز التواجد الثقافي فيها، مشيرًا إلى أن القافلة تُعد نموذجًا يجمع بين الفن والرسالة الوطنية، وتقدمه الوزارة في صورة "كبسولة درامية" ممتعة تستهدف مختلف الفئات، خاصة الشباب.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة شرم الشيخ للسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية واعتداءات في لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات كبيرة في بلدة ميس الجبل بلبنان

صحيفة يونانية: أثينا تتابع عن كثب تطورات الهدنة في غزة

صحيفة يونانية: أثينا تتابع عن كثب تطورات الهدنة في غزة

ترامب في الاحتلال

إسرائيل تقرر دخول 600 شاحنة مساعدات إلى غزة وإعادة فتح معبر رفح اليوم

بالصور

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد