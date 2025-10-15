وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" تتوجه إلى مدينة رفح في توقيت دقيق، يتزامن مع توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بإيصال الرسائل الثقافية والفنية إلى جميع مناطق الجمهورية، خاصة الحدودية منها.

170 قرية في مسار القافلة هذا العام

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة تستهدف هذا العام نحو 170 قرية من الشمال إلى الجنوب، في إطار خطة متكاملة لبناء الإنسان المصري، ورفع الوعي، وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية.

أنشطة متنوعة تتجاوز المسرح

وأشار هنو إلى أن القافلة لا تقتصر على العروض المسرحية فقط، بل تشمل أيضًا ندوات فكرية، معرضًا للكتاب، توزيع كتب مجانًا على الأطفال والشباب، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية، لتقديم تجربة ثقافية متكاملة تعزز الانتماء وتثري العقول.

رفح محطة خاصة في خريطة الوعي الثقافي

وأكد وزير الثقافة أن اختيار مدينة رفح تحديدًا هذا العام جاء لإبراز أهميتها الاستراتيجية، وتعزيز التواجد الثقافي فيها، مشيرًا إلى أن القافلة تُعد نموذجًا يجمع بين الفن والرسالة الوطنية، وتقدمه الوزارة في صورة "كبسولة درامية" ممتعة تستهدف مختلف الفئات، خاصة الشباب.