دخول شاحنات وقود ضمن قافلة مساعدات مصرية إلى غزة| تفاصيل

أفاد أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري على الجانب المصري، بوجود حركة نشطة في المنطقة، مع بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية، لا سيما شاحنات الوقود والغاز، باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة، المخصصين لاستقبال هذه القوافل.

آلية تدقيق إسرائيلية قبل دخول الشاحنات

وأوضح عماد، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا عبر القناة ذاتها، أن الشاحنات المتجهة إلى غزة تخضع لآلية تدقيق ومراجعة من قبل الجانب الإسرائيلي، الذي أعلن مؤخرًا أنه سيستقبل فقط 300 شاحنة مساعدات يوميًا، وهو عدد يقلّ عن نصف ما نصّت عليه الاتفاقيات السابقة التي حُدد فيها العدد بـ600 شاحنة يوميًا.

الجهود المصرية مستمرة رغم العراقيل

وشدد المراسل على أن مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة دون انقطاع، رغم العراقيل والإجراءات المشددة التي تفرضها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بإدخال الوقود الضروري لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.

الوقود والغاز فقط تحت تصنيف "احتياجات إنسانية"

وأشار عماد إلى أن إسرائيل تكتفي حالياً بالسماح بإدخال شاحنات الوقود والغاز فقط، تحت بند "احتياجات البنية التحتية الإنسانية"، في وقت تبذل فيه السلطات المصرية جهودًا مضاعفة لتأمين تدفق المساعدات، وضمان وصولها إلى الفلسطينيين في القطاع عبر المنافذ المعتمدة.