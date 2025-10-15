قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: إطلاق 28 منفذاً متنقلا لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
رياضة

راحة وأرض وجمهور.. مدرب العراق ينفجر غضبا بعد التعادل مع السعودية

جراهام أرنولد مدرب العراق
جراهام أرنولد مدرب العراق

هاجم جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق، نظام المحلق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعد التعادل مع السعودية 0-0، وفقدان فرصة التأهل المباشر.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم بعد التعادل مع العراق سلبيا، أمس الثلاثاء، متفوقاً بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثاني حيث حصد كل منهما 4 نقاط.

وقال أرنولد في تصريحات أبزرتها صحيفة “الرياضية” السعودية": “نظام الملحق الآسيوى لم أرى مثله في حياتي، فعندما كنت أدرب أستراليا، أبلغونا بأنَّ الملحق لن ينظم على أرض دولة مشاركة فيه، بينما الآن هناك منتخبان تأهلا بعدما حظيا بأفضلية الأرض والجمهور، إضافة إلى 6 أيام راحة”.

جراهام يتفق مع كيروش


وتابع: "شيء غريب أن يحصل صاحب الأرض والجمهور على 6 أيامٍ راحة، والقادمون من الخارج ينالون ثلاثةً فقط، وهذا ما تحدَّث عنه أيضًا كارلوس كيروش، مدرب عمان".
وأشار: "ناقشنا طريقة تنظيم الملحق المؤهل للمونديال، وأخبرونا بأنه سيُلعب في مكانٍ محايد مثل ماليزيا، وبعد ذلك أبلغونا بأن المنتخبين الأعلى تصنيفا هما من سيستضيفانه».

