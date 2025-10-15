راحة وأرض وجمهور.. مدرب العراق ينفجر غضبا بعد التعادل مع السعودية

هاجم جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق، نظام المحلق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعد التعادل مع السعودية 0-0، وفقدان فرصة التأهل المباشر.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم بعد التعادل مع العراق سلبيا، أمس الثلاثاء، متفوقاً بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثاني حيث حصد كل منهما 4 نقاط.

وقال أرنولد في تصريحات أبزرتها صحيفة “الرياضية” السعودية": “نظام الملحق الآسيوى لم أرى مثله في حياتي، فعندما كنت أدرب أستراليا، أبلغونا بأنَّ الملحق لن ينظم على أرض دولة مشاركة فيه، بينما الآن هناك منتخبان تأهلا بعدما حظيا بأفضلية الأرض والجمهور، إضافة إلى 6 أيام راحة”.

جراهام يتفق مع كيروش



وتابع: "شيء غريب أن يحصل صاحب الأرض والجمهور على 6 أيامٍ راحة، والقادمون من الخارج ينالون ثلاثةً فقط، وهذا ما تحدَّث عنه أيضًا كارلوس كيروش، مدرب عمان".

وأشار: "ناقشنا طريقة تنظيم الملحق المؤهل للمونديال، وأخبرونا بأنه سيُلعب في مكانٍ محايد مثل ماليزيا، وبعد ذلك أبلغونا بأن المنتخبين الأعلى تصنيفا هما من سيستضيفانه».