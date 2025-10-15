غيابات الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق النادي الأهلى لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا



يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وتقام مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بين سبورت.

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلى 4 لاعبين للإصابة، وهم إمام عاشور، بالإضافة إلى أشرف داري وحسين الشحات وكريم فؤاد.

واستعاد الأهلي خدمات الثنائي محمد شكري ونيتس جراديشار بعد جاهزيتهما للمشاركة في المباراة، بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية، بجانب مشاركة السلوفيني مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.