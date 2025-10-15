قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح على الجانب المصري، إن هناك حركة نشطة حالياً أمام المعبر، مضيفًا أن شاحنات المساعدات الإنسانية، وخاصة شاحنات الوقود والغاز، تتحرك حالياً نحو منفذي كرم أبو سالم والعوجة، وهما المنفذان المعنيان باستقبال هذه الشاحنات.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشاحنات تخضع لاحقاً لآلية تدقيق ومراجعة تفرضها إسرائيل، قبل السماح لها بالعبور إلى الجانب الآخر، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن أمس أنه سيستقبل فقط 300 شاحنة من المساعدات، وهو نصف الكمية المتفق عليها في اتفاقية ترامب، والتي تنص على استقبال 600 شاحنة.

وأكد عماد أن الجهود المصرية مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بإدخال شاحنات الوقود، قائلاً إن مصر تواصل العمل على إيصال المساعدات دون توقف، رغم التحديات.

وأضاف أن إسرائيل سمحت فقط بإدخال الوقود والغاز لتلبية احتياجات البنية التحتية الإنسانية، بينما تواصل مصر جهودها لضمان وصول هذه المساعدات إلى القطاع عبر المنافذ المخصصة.

https://www.youtube.com/shorts/peLDidsydPk

معبر رفح شاحنات الوقود شاحنات المساعدات المساعدات الإنسانية كرم أبو سالم

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

فى ذكراه.. قصة زواج أحمد عبد الوارث وسعاد نصر

مي القاضي

ظهور لافت لـ مي القاضي عبر إنستجرام

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور على إنستجرام

بالصور

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

