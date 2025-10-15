دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح على الجانب المصري، إن هناك حركة نشطة حالياً أمام المعبر، مضيفًا أن شاحنات المساعدات الإنسانية، وخاصة شاحنات الوقود والغاز، تتحرك حالياً نحو منفذي كرم أبو سالم والعوجة، وهما المنفذان المعنيان باستقبال هذه الشاحنات.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشاحنات تخضع لاحقاً لآلية تدقيق ومراجعة تفرضها إسرائيل، قبل السماح لها بالعبور إلى الجانب الآخر، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن أمس أنه سيستقبل فقط 300 شاحنة من المساعدات، وهو نصف الكمية المتفق عليها في اتفاقية ترامب، والتي تنص على استقبال 600 شاحنة.

وأكد عماد أن الجهود المصرية مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بإدخال شاحنات الوقود، قائلاً إن مصر تواصل العمل على إيصال المساعدات دون توقف، رغم التحديات.

وأضاف أن إسرائيل سمحت فقط بإدخال الوقود والغاز لتلبية احتياجات البنية التحتية الإنسانية، بينما تواصل مصر جهودها لضمان وصول هذه المساعدات إلى القطاع عبر المنافذ المخصصة.

