توفير مئات الآلاف فرص العمل وتسهيلات جديدة..جهود الحكومة في دعم المشروعات

في ظل توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة تشمل كافة أقاليم الجمهورية، وتأكيدًا على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة في المناطق الحدودية، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن نتائج ملموسة لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي أسفرت عن تمويل آلاف المشروعات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب ودعم الصناعات التراثية والحرفية.

86 مليون جنيه لتمويل 2259 مشروعًا في المناطق الحدودية

أكد الحمصاني أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية في استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى تمويل نحو 2259 مشروعًا بهذه المناطق منذ عام 2014 وحتى 2025، بإجمالي تمويل بلغ 86 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة شاملة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية، ودعم الحرف التراثية التي تمثل ركيزة مهمة للتنمية المستدامة في تلك المناطق.

المرأة والشباب في صدارة المشروعات المدعومة

أوضح الحمصاني خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" أن المرأة والشباب يمثلون النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه المشروعات، وهو ما ظهر بوضوح في معرض "تراثنا" الأخير، الذي شارك فيه 60 عارضًا، بلغت نسبة السيدات بينهم نحو 58%، ما يعكس بجلاء حجم مشاركة المرأة في دعم الاقتصاد المحلي، ودورها الفاعل في ريادة الأعمال.

برامج تدريب وتأهيل.. وتمويل مستدام لفرص حقيقية

لفت الحمصاني إلى أن دور جهاز تنمية المشروعات لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لأصحاب المشروعات، مع التركيز على تعزيز المهارات الإدارية والمالية، لضمان نجاح واستدامة المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تستهدف بالأساس خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة الأسر في المحافظات الحدودية.

تسهيلات في التراخيص وإصدار أكثر من 26 ألف رخصة

وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات، كشف الحمصاني أن الفترة من 2014 إلى 2025 شهدت إصدار أكثر من 14 ألف رخصة مؤقتة، ونحو 12 ألف رخصة نهائية، بفضل تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مما أسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة.

خريطة استثمارية للمحافظات الحدودية بالشراكة مع "الاستثمار"

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك تعاونًا جاريًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد خريطة استثمارية متكاملة للمحافظات الحدودية، بهدف تحديد الفرص الواعدة التي يمكن ضخ التمويل المحلي والدولي فيها، بما يضمن أعلى عائد اقتصادي وتنموي لتلك المناطق.

تمويل 128 ألف مشروع وتوفير 228 ألف فرصة عمل

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن إجمالي التمويل الذي قدمه جهاز تنمية المشروعات في المحافظات الحدودية بلغ نحو 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وهو ما أسفر عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع وتوفير ما يزيد عن 228 ألف فرصة عمل، في مؤشر واضح على جدوى هذه السياسات التنموية، وتأثيرها المباشر في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.