قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توفير مئات الآلاف فرص العمل وتسهيلات جديدة..جهود الحكومة في دعم المشروعات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة تشمل كافة أقاليم الجمهورية، وتأكيدًا على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة في المناطق الحدودية، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن نتائج ملموسة لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي أسفرت عن تمويل آلاف المشروعات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب ودعم الصناعات التراثية والحرفية.

86 مليون جنيه لتمويل 2259 مشروعًا في المناطق الحدودية

أكد الحمصاني أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية في استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى تمويل نحو 2259 مشروعًا بهذه المناطق منذ عام 2014 وحتى 2025، بإجمالي تمويل بلغ 86 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة شاملة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية، ودعم الحرف التراثية التي تمثل ركيزة مهمة للتنمية المستدامة في تلك المناطق.بعد ضخ 35 مليار جنيه.. كيف دعمت الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 7 سنوات؟ - الوطن

المرأة والشباب في صدارة المشروعات المدعومة

أوضح الحمصاني خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" أن المرأة والشباب يمثلون النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه المشروعات، وهو ما ظهر بوضوح في معرض "تراثنا" الأخير، الذي شارك فيه 60 عارضًا، بلغت نسبة السيدات بينهم نحو 58%، ما يعكس بجلاء حجم مشاركة المرأة في دعم الاقتصاد المحلي، ودورها الفاعل في ريادة الأعمال.

برامج تدريب وتأهيل.. وتمويل مستدام لفرص حقيقية

لفت الحمصاني إلى أن دور جهاز تنمية المشروعات لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لأصحاب المشروعات، مع التركيز على تعزيز المهارات الإدارية والمالية، لضمان نجاح واستدامة المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تستهدف بالأساس خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة الأسر في المحافظات الحدودية.

هيئة البريد تتعاون مع جهاز المشروعات ..ماذا يعني ذلك لقطاع المشروعات الصغيرة ؟ - موقع متناهي

تسهيلات في التراخيص وإصدار أكثر من 26 ألف رخصة

وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات، كشف الحمصاني أن الفترة من 2014 إلى 2025 شهدت إصدار أكثر من 14 ألف رخصة مؤقتة، ونحو 12 ألف رخصة نهائية، بفضل تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مما أسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة.

خريطة استثمارية للمحافظات الحدودية بالشراكة مع "الاستثمار"

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك تعاونًا جاريًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد خريطة استثمارية متكاملة للمحافظات الحدودية، بهدف تحديد الفرص الواعدة التي يمكن ضخ التمويل المحلي والدولي فيها، بما يضمن أعلى عائد اقتصادي وتنموي لتلك المناطق.

تمويل 128 ألف مشروع وتوفير 228 ألف فرصة عمل

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن إجمالي التمويل الذي قدمه جهاز تنمية المشروعات في المحافظات الحدودية بلغ نحو 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وهو ما أسفر عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع وتوفير ما يزيد عن 228 ألف فرصة عمل، في مؤشر واضح على جدوى هذه السياسات التنموية، وتأثيرها المباشر في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

المستشار محمد الحمصاني تنمية المشروعات المتوسطة دعم الصناعات التراثية والحرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

رحاب رضوان

رحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم

لقاء الاتحاد وفريق ميدو

ودياً.. الاتحاد السكندري يفوز علي فريق ميدو بهدف كديم الديب

احمد حسن

3 مساعدين بجهاز المدير الفني لفريق الأهلي يصلون القاهرة

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد