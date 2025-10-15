وزير الرياضة يكرم منتخب الناشئين والناشئات للبادل بعد إنجازهم ببطولة العالم بإسبانيا

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب الناشئين والناشئات للبادل بعد إنجازهم الأخير ببطولة العالم باسبانيا وحصولهم علي المركز الثامن والتواجد ضمن اول ٨ دول علي مستوي العالم باللعبة .

حضر التكريم مجلس ادارة الاتحاد المصري للبادل برئاسه

المهندس احمد الغتوري وبحضور المهندس خالد الشواربي رئيس شركة ونادي نيوً جيزة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتوجه وزير الرياضة بالشكر الي الجهاز الفني واللاعبين واللاعبات علي ما حققوه من إنجاز دولي في البطولة وحصد المركز الثامن علي العالم .

مضيفاً الدكتور أشرف صبحي للاعبين أنهم جيل محظوظ حيث أنهم اول من مثلوا المنتخب المصري في لعبة البادل وتحقيق هذا الإنجاز المميز وفي المشاركة الثانية للناشئات والأولي للناشئين حيث ان اللعبة بدأت سريعة ونعمل علي تنميتها وتحقيق المزيد من الانتشار لها .

فيما توجه احمد الغتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل بالشكر الي وزير الشباب والرياضة علي هذا التكريم ، مضيفاً أننا نجحنا في الفوز علي المكسيك من مؤسسين اللعبة وهو ما يمثل مفاجأة للبطولة حيث أصبحت مصر من اهم ٨ دول في العالم للعبة البادل.



وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات البادل قد حقق انجاز تاريخي في مشوارهم ببطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الجاري.

وحصل منتخب ناشئات البادل على المركز الثامن في كأس العالم بينما جاء منتخب الناشئين في المركز الثاني عشر في إنجاز تاريخي لمشوار شباب الفراعنة في البطولة المونديالية.