228 ألف فرصة عمل.. الوزراء يكشف دور الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حققت إنجازًا كبيرًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 228 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2014 إلى 2025.

4.9 مليار جنيه تمويل للمشروعات بالمناطق الحدودية

وأوضح الحمصاني، أن إجمالي التمويل المقدم بلغ نحو 4.9 مليار جنيه، تم من خلاله تمويل أكثر من 128 ألف مشروع في المحافظات الحدودية، في إطار خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في تلك المناطق.

دعم الحرف اليدوية وتمكين المرأة

وأشار إلى أن الجهاز موّل منذ 2014 وحتى 2025 نحو 2259 مشروعًا للحرف اليدوية والتراثية بإجمالي تمويل 86 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تحرص على الحفاظ على الصناعات التراثية كمصدر رئيسي لفرص العمل، خاصة في المناطق النائية.

وأوضح أن المرأة والشباب يمثلان النسبة الأكبر من المستفيدين، حيث شارك في معرض "تراثنا" الأخير 60 عارضًا، من بينهم 58% من السيدات، في دلالة على حجم مشاركة المرأة في الاقتصاد المحلي.

تسهيلات في التراخيص وتدريب للمستفيدين

ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات لا يقتصر على التمويل، بل ينفذ برامج تدريب وتأهيل لتطوير قدرات رواد الأعمال، مع إصدار أكثر من 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية للمشروعات.

ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات، ومع وزارة الاستثمار لإعداد خريطة استثمارية للمحافظات الحدودية بهدف جذب التمويل المحلي والدولي.

توجه نحو تنمية شاملة ومستدامة

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته، بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أن استكشاف الفرص الاستثمارية وتمويل الأنشطة الإنتاجية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في المحافظات الحدودية.