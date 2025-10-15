قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة
أسرة سوزي الأردنية تساندها أمام المحكمة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل
الخطيب: نعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية عبر عدة إجراءات
الحمصاني: 58% من العارضين في "تراثنا" سيدات.. تمويل 128 ألف مشروع في المحافظات الحدودية
الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية
228 ألف فرصة عمل.. الوزراء يكشف دور الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الحكومة البريطانية تعلن تسليم أكثر من 85 ألف طائرة مُسيرة لأوكرانيا خلال 6 أشهر
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس إدارة السلام وتشيد بانضباطها
الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة يهدد بإصابة المصريين بنزلات برد
محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد ويطمئن على حالتهم الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

228 ألف فرصة عمل.. الوزراء يكشف دور الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حققت إنجازًا كبيرًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 228 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2014 إلى 2025.

4.9 مليار جنيه تمويل للمشروعات بالمناطق الحدودية

وأوضح الحمصاني، أن إجمالي التمويل المقدم بلغ نحو 4.9 مليار جنيه، تم من خلاله تمويل أكثر من 128 ألف مشروع في المحافظات الحدودية، في إطار خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في تلك المناطق.

دعم الحرف اليدوية وتمكين المرأة

وأشار إلى أن الجهاز موّل منذ 2014 وحتى 2025 نحو 2259 مشروعًا للحرف اليدوية والتراثية بإجمالي تمويل 86 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تحرص على الحفاظ على الصناعات التراثية كمصدر رئيسي لفرص العمل، خاصة في المناطق النائية.

وأوضح أن المرأة والشباب يمثلان النسبة الأكبر من المستفيدين، حيث شارك في معرض "تراثنا" الأخير 60 عارضًا، من بينهم 58% من السيدات، في دلالة على حجم مشاركة المرأة في الاقتصاد المحلي.

تسهيلات في التراخيص وتدريب للمستفيدين

ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات لا يقتصر على التمويل، بل ينفذ برامج تدريب وتأهيل لتطوير قدرات رواد الأعمال، مع إصدار أكثر من 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية للمشروعات.

ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات، ومع وزارة الاستثمار لإعداد خريطة استثمارية للمحافظات الحدودية بهدف جذب التمويل المحلي والدولي.

توجه نحو تنمية شاملة ومستدامة

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته، بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أن استكشاف الفرص الاستثمارية وتمويل الأنشطة الإنتاجية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في المحافظات الحدودية.

متحدث الوزراء متحدث الحكومة محمد الحمصاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

ترشيحاتنا

أمير كرارة

إجمالي إيرادات الأفلام.. أمير كرارة يفاجئ الجميع والسقا يلاحقه

رامي جمال

تغيير شامل في موسيقاه.. رامي جمال يعلن عن أغنيتين جديدتين

آمال عثمان

انضمام الكاتبة الصحفية آمال عثمان إلى اللجنة العليا لمهرجان «صدى الأهرامات»

بالصور

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد