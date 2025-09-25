توقيع بروتوكول لتعزيز التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة استشارية، بهدف تعزيز التمويل المستدام وتطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة. يهدف البروتوكول إلى دمج معايير الاستدامة في الأنشطة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي المصري وأفضل الممارسات العالمية.

يشمل التعاون تقديم دعم فني وتقني لإطلاق برامج تمويلية صديقة للبيئة، تساهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفق "رؤية مصر 2030".

كما يركز على تصميم منتجات تلبي احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع خطط تنفيذية لمتابعتها وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد ممثلو البنك أن البروتوكول يعكس التزامهم بتطبيق معايير الاستدامة في العمليات المصرفية ودعم جهود التحول نحو التمويل الأخضر.

كما أشاروا إلى أن التعاون يشمل تدريب فرق العمل بالبنك على مبادئ الاستدامة والائتمان وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية لتعزيز قدراتهم.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دوره في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.