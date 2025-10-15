قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تهاون مع المُخالفين.. رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار الضربات الأمنية وضبط 5 سيارات نقل وخلاطة وبامب

جانب من الازالات
جانب من الازالات
آية الجارحي

في إطار تنفيذ تعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مواجهة مخالفات البناء والتعديات بكل حسم، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملاته الميدانية لضبط أي أعمال مخالفة داخل المدينة.

وأكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن إدارة الأمن نفذت حملة أمنية مكبرة بالقطاع الشرقي، أسفرت عن ضبط 5 سيارات نقل بالمخالفة في نطاق التوسعات الشرقية، بالإضافة إلى إيقاف أعمال صب خرسانة مخالفة داخل كمبوند لافيدا – البستان، حيث تم التحفظ على مضخة وخلاطة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وشدد رئيس الجهاز على أن جهاز مدينة 6 أكتوبر لن يتهاون في تطبيق القانون، وأن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة لرصد أي مخالفات في مراحلها الأولى والتعامل معها بحزم، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على الانضباط العمراني وصون المظهر الحضاري للمدينة.

من جانبه، صرّح الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة البناء والتشغيل داخل المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يحقق بيئة آمنة ومنظمة تليق بمكانة أكتوبر كإحدى المدن الرائدة في التنمية الحضرية المستدامة.

الجدير بالذكر أن الحملة تمت بقيادة العميد أحمد فوزي، المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة، والأستاذ حازم محمد، مدير أمن الجهاز، وبالتنسيق مع المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقي.

