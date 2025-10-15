طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

تُعد القرص الطرية من أشهر المخبوزات المصرية التي تُقدَّم في الإفطار أو العشاء، ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز الذي يجمع بين الطراوة والرائحة الشهية.

وقدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقتها الخاصة لعمل القرص بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، لتحصلي على قرص هشة وناعمة مثل المخابز تمامًا.

طريقة عمل القرص الطرية

طريقة عمل القرص الطرية

مقادير القرص الطرية:

3 أكواب دقيق

كوب زبادي

نصف كوب سمن أو زبدة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب لبن دافئ للعجن (يُزاد حسب الحاجة)

سمسم (اختياري للتزيين)

طريقة عمل القرص الطرية

طريقة التحضير:

ـ في بولة كبيرة، ضعي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة وقلّبي المكونات الجافة جيدًا.

ـ أضيفي السمن أو الزبدة وابدئي في فرك الخليط بأطراف الأصابع حتى يصبح مثل الرمل.

ـ ضعي الزبادي وابدئي بإضافة اللبن الدافئ تدريجيًا حتى تتكون عجينة طرية لا تلتصق باليد.

ـ غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ـ بعد التخمير، قسّمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، وافرديها قليلًا على شكل قرص.

ـ رصي الأقراص في صينية مدهونة بالسمن أو الزيت، واتركيها ترتاح 15 دقيقة إضافية.

ـ يمكن دهن الوجه بصفار بيضة ورشة سمسم حسب الرغبة.

ـ اخبزيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

طريقة عمل القرص الطرية

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لنجاح القرص

ـ استخدمي زبادي بدرجة حرارة الغرفة حتى تساعد العجينة على التخمير الجيد.

ـ لا تُكثري من اللبن أثناء العجن حتى لا تصبح العجينة لزجة.

ـ يمكن حشو القرص بالعجوة أو الجبن أو المربى حسب الرغبة.

ـ للحفاظ على طراوتها، تُحفظ في علبة محكمة الإغلاق بعد أن تبرد تمامًا.

طريقة عمل القرص الطرية

فوائد القرص المنزلية

ـ غنية بالطاقة والنشويات المفيدة للجسم.

ـ بديل صحي لمخبوزات السوق عند تحضيرها بسمن بلدي أو زيت نباتي نقي.

ـ يمكن إعدادها بالدقيق الأسمر لمزيد من الألياف.