خدمات مرورية لمنع تكدس السيارات بشوارع القاهرة والجيزة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، صباح اليوم الأربعاء، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول الطلاب إلى المدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها، ومنع تكدس السيارات أمام المدارس.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور؛ لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية.