تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لكوبري الأزهر السفلي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بعد اجراء غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي باتجاه باب الخلق لمدة 7 أيام وأجرت تحويلات مرورية باتباع طرق بديلة.

ويأتي الغلق الكلي لكوبري الأزهر السفلي لتنفيذ مشروع تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبرى الأزهر السفلى "أحمد ماهر" مما يستلزم الغلق الكلى لمدة 7 أيام فى الإتجاه القادم من باب الشعرية إتجاه باب الخلق اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2025/10/9 وسيتم تحويل حركة المرور تجاه مسطح الكوبرى تجاه شارع الأزهر.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.