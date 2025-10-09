قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
حوادث

تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لكوبري الأزهر السفلي

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بعد اجراء غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي باتجاه باب الخلق لمدة 7 أيام وأجرت تحويلات مرورية باتباع طرق بديلة.

ويأتي الغلق الكلي لكوبري الأزهر السفلي لتنفيذ مشروع تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبرى الأزهر السفلى "أحمد ماهر" مما يستلزم الغلق الكلى لمدة 7 أيام فى الإتجاه القادم من باب الشعرية إتجاه باب الخلق اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2025/10/9 وسيتم تحويل حركة المرور تجاه مسطح الكوبرى تجاه شارع الأزهر. 

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

غلق كلي شارع الأزهر كوبري الأزهر السفلي

