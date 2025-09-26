قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
روسيا والصين تطالبان مجلس الأمن بتأجيل فرض العقوبات ضد طهران 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحويلات مرورية بالجيزة لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

مرور الجيزة
مرور الجيزة
ندى سويفى

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء تحويلات مرورية مؤقتة لتنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع المونوريل – خط وادي النيل - 6 أكتوبر"، في إطار خطة تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي بمحافظة الجيزة.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة، أنه سيتم غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام فقط، تبدأ من الساعة 12 صباحًا اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد المقبل.

فترات الغلق

المدة: 3 أيام

التوقيت اليومي: من 12 صباحًا حتى 6 صباحًا فقط

الاتجاه المتأثر: كوبري 15 مايو → ميدان لبنان

 

يأتي الغلق بهدف تنفيذ أعمال تركيب أجزاء خرسانية "كمرات معدنية" خاصة بكوبري المونوريل الجاري إنشاؤه ضمن المشروع القومي لتطوير وسائل النقل، بما يساهم في تخفيف الزحام المروري مستقبلاً وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وناشدت الإدارة العامة لمرور الجيزة قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية، والتعاون مع رجال المرور، واتباع اللوحات الإرشادية والاتجاهات البديلة خلال فترة الغلق المؤقت، حفاظًا على سلامة الجميع.

مرور الجيزة إجراء تحويلات مرورية وادي النيل خط وادي النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترامب يسخر من أردوغان

ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

ترشيحاتنا

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمذاق شهي

بالصور

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد