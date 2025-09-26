تحويلات مرورية بالجيزة لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء تحويلات مرورية مؤقتة لتنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع المونوريل – خط وادي النيل - 6 أكتوبر"، في إطار خطة تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي بمحافظة الجيزة.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة، أنه سيتم غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام فقط، تبدأ من الساعة 12 صباحًا اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد المقبل.

فترات الغلق

المدة: 3 أيام

التوقيت اليومي: من 12 صباحًا حتى 6 صباحًا فقط

الاتجاه المتأثر: كوبري 15 مايو → ميدان لبنان

يأتي الغلق بهدف تنفيذ أعمال تركيب أجزاء خرسانية "كمرات معدنية" خاصة بكوبري المونوريل الجاري إنشاؤه ضمن المشروع القومي لتطوير وسائل النقل، بما يساهم في تخفيف الزحام المروري مستقبلاً وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت الإدارة العامة لمرور الجيزة قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية، والتعاون مع رجال المرور، واتباع اللوحات الإرشادية والاتجاهات البديلة خلال فترة الغلق المؤقت، حفاظًا على سلامة الجميع.