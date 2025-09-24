أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

مع اقتراب السيارات من الاعتماد على أنظمة القيادة الذاتية، طرحت أوبل نموذجًا أوليًا من جراندلاند مزودًا بنظام إضاءة فريد يتيح للسيارة "التحدث" مباشرة مع المشاة.

تستهدف الفكرة تعزيز السلامة عبر إظهار نوايا السيارة بوضوح أثناء القيادة الذاتية.

إضاءة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

النموذج مزود بكاميرات وأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التنبؤ بسلوكيات المشاة، مثل خروج طفل فجأة إلى الطريق.

عند تشغيل وضع القيادة الذاتية، تتغير ألوان الإضاءة للتواصل مع من حول السيارة:

تتحول مؤشرات الانعطاف إلى سماوي للدلالة على وضع القيادة الذاتية.

عند رصد مشاة، تفرمل السيارة وتتحول مصابيح LED من الأبيض إلى الأرجواني.

عند التوقف، يظهر ضوء أخضر مع رمز مشاة على شاشة مقدمة السيارة.

تم تطوير هذا النظام في مقر أوبل بمدينة روسلسهايم بألمانيا، بالتعاون مع جامعة دارمشتات التقنية، وعُرض في الندوة الدولية لإضاءة السيارات ISAL.

ويأتي ذلك ضمن شراكة استراتيجية بين شركة ستيلانتس والجامعة منذ عام 2022، حيث يجري تمويل أبحاث متخصصة في تقنيات الإضاءة عبر ثلاثة طلاب دكتوراه.

ألوان جديدة لتفادي الالتباس

أوضحت جوليسا لي، كبيرة مهندسي الابتكار في ستيلانتيس، أن اختيار اللونين السماوي والأرجواني جاء لتجنب الالتباس مع الألوان المستخدمة تقليديًا في إشارات المرور مثل الأحمر أو الأصفر.

الهدف هو خلق لغة إضاءة جديدة واضحة وآمنة للتواصل بين السيارة ومستخدمي الطريق.