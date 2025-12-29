قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نواب البرلمان: توطين صناعة المهمات الكهربائية خطوة استراتيجية لخلق فرص عمل

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
  • مرفت الكسان: الصناعة المحلية محور أساسي لتنمية الاقتصاد المصري
  • إيفلين متي: التحول إلى مركز إقليمي يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية
  • علي الدسوقي: توطين التكنولوجيا يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة

أكد النواب، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية تمثل خطوة محورية لتعزيز السيادة الصناعية للبلاد، وزيادة المحتوى المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني مؤكدًا، أن هذه الخطوة ستسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة، خفض الاستيراد، وتوفير فرص عمل للشباب والكفاءات الوطنية، مشيرين إلى أهمية الشراكات مع الشركات العالمية لتطبيق أفضل الممارسات الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية تمثل خطوة محورية في مسار توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن التوسع في توطين صناعات الجهد العالي والفائق، ونقل التكنولوجيا الحديثة، يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة نسبة المكون المحلي، وخلق فرص عمل نوعية، فضلًا عن تعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، كما ظهر خلال جولة وزير الكهرباء في الصين، تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية والبنية التحتية المتطورة لقطاع الطاقة، مشددة على أن هذه الاستثمارات تتسق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الأصول الصناعية.

وأشارت النائبة مرفت الكسان إلى أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم السياسات التي تستهدف توطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات الصناعية، وتحويل مصر إلى قاعدة إقليمية لصناعات الطاقة والمهمات الكهربائية، بما يعزز مكانتها كمحور استراتيجي للطاقة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وقالت متي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذا التوجه يسهم في زيادة المحتوى المحلي، ويخلق فرص عمل للشباب، ويدعم سلسلة القيمة المضافة للصناعات الكهربائية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن الشراكات مع الشركات العالمية، كما ظهر خلال جولة وزير الكهرباء في الصين، تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية، مشيرة إلى أن هذا الدعم للتصنيع المحلي يأتي متواكبًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحديث قطاع الطاقة بكفاءة عالية.

وأوضحت النائبة أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع عن كثب خطوات توطين التكنولوجيا والمهمات الكهربائية، مؤكدة على أهمية استكمال هذه المشروعات لضمان تحول مصر إلى قاعدة إقليمية متقدمة في هذا القطاع الحيوي.

كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية تمثل خطوة حاسمة لتعزيز السيادة الصناعية للبلاد، وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إن تطوير الصناعات الكهربائية والاعتماد على المكون المحلي سيسهم في تقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل للشباب والكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن ذلك يعكس التوجه العام للدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الشراكات مع الشركات العالمية، كما ظهر خلال زيارة وزير الكهرباء للصين، تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأن تنفيذ هذه الخطط سيدعم قدرة مصر على المنافسة الإقليمية في مجال الطاقة والمهمات الكهربائية، ويحقق عوائد استراتيجية طويلة الأجل على الصعيد الاقتصادي والصناعي.

