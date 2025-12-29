إيفلين متي: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز الصناعة الوطنية ويدعم الاقتصاد

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وقالت متي، لـ"صدى البلد"، إن هذا التوجه يسهم في زيادة المحتوى المحلي، ويخلق فرص عمل للشباب، ويدعم سلسلة القيمة المضافة للصناعات الكهربائية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت عضو لجنة الصناعة، أن الشراكات مع الشركات العالمية، كما ظهر خلال جولة وزير الكهرباء في الصين، تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية، مشيرة إلى أن هذا الدعم للتصنيع المحلي يأتي متواكبًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحديث قطاع الطاقة بكفاءة عالية.

وأوضحت النائبة أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع عن كثب خطوات توطين التكنولوجيا والمهمات الكهربائية، مؤكدة على أهمية استكمال هذه المشروعات لضمان تحول مصر إلى قاعدة إقليمية متقدمة في هذا القطاع الحيوي.