هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
برلمان

إيفلين متي: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز الصناعة الوطنية ويدعم الاقتصاد

النائبة إيفلين متي
حسن رضوان

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وقالت متي، لـ"صدى البلد"، إن هذا التوجه يسهم في زيادة المحتوى المحلي، ويخلق فرص عمل للشباب، ويدعم سلسلة القيمة المضافة للصناعات الكهربائية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت عضو لجنة الصناعة، أن الشراكات مع الشركات العالمية، كما ظهر خلال جولة وزير الكهرباء في الصين، تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية، مشيرة إلى أن هذا الدعم للتصنيع المحلي يأتي متواكبًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحديث قطاع الطاقة بكفاءة عالية.

وأوضحت النائبة أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع عن كثب خطوات توطين التكنولوجيا والمهمات الكهربائية، مؤكدة على أهمية استكمال هذه المشروعات لضمان تحول مصر إلى قاعدة إقليمية متقدمة في هذا القطاع الحيوي.

توطين صناعة المهمات الكهربائية الصناعة الوطنية الاقتصاد الاقتصاد المصري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

