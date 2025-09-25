قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انقلاب سيارة محملة بزيت التموين يتسبب في تعطل حركة المرور على خط "سمنود – المنصورة"

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
الغربية أحمد علي

شهد خط "سمنود ـ المنصورة " بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة تعطل حركة النقل والمواصلات بسبب انقلاب 
سيارة نصف نقل محملة بكميات كبيرة من كراتين زيت التموين، بمدخل قرية الراهبين إثر انفجار أحد الإطارات الأمامية للسيارة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما نتج عنه  انحرافها وانقلابها وسط الطريق.

تعطل حركة النقل والمواصلات 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بسقوط  مئات الزجاجات وتفريغ كميات من الزيت على الإسفلت، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور وإثارة حالة من الذعر بين السائقين والمارة خشية وقوع حوادث أخرى بسبب انزلاق السيارات.

تحرك عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع باوناش لرفع اثار الحادث وتسيير حركة نقل والسيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر انقلاب سيارة نقل سلع تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

ارشيفية

رمضان أبو جزر: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقضي على حلم نتنياهو بعدم قيامها

الاقتصاد المصرى

مدير تحرير الخليج الإماراتية: مصر مرشحة لتكون من أفضل 20 اقتصادًا عالميًا في 10 سنوات

السيسي

سيد عليوة: الرئيس السيسي لديه مشروع وهدف عظيم لبناء مصر الحديثة

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد