انقلاب سيارة محملة بزيت التموين يتسبب في تعطل حركة المرور على خط "سمنود – المنصورة"

شهد خط "سمنود ـ المنصورة " بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة تعطل حركة النقل والمواصلات بسبب انقلاب

سيارة نصف نقل محملة بكميات كبيرة من كراتين زيت التموين، بمدخل قرية الراهبين إثر انفجار أحد الإطارات الأمامية للسيارة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما نتج عنه انحرافها وانقلابها وسط الطريق.

تعطل حركة النقل والمواصلات

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بسقوط مئات الزجاجات وتفريغ كميات من الزيت على الإسفلت، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور وإثارة حالة من الذعر بين السائقين والمارة خشية وقوع حوادث أخرى بسبب انزلاق السيارات.

تحرك عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع باوناش لرفع اثار الحادث وتسيير حركة نقل والسيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.