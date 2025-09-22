قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتروجيت وغزل المحلة حبايب في الدوري المصري

حسن العمدة

حسم التعادل السلبي مباراة بتروجيت وغزل المحلة ،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد المقاولون العرب فى الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز غزل المحلة إلي المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، وقفز بتروجيت إلي المركز السابع برصيد 11 نقطة.

ونفذت ركلة حرة لصالح بتروجت من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها مصطفى البدري بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها بقبضة اليد عامر محمد عامر إلى منطقة وسط الملعب في الدقيقة 28.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء في وجه لاعب بتروجت بعد تدخل قوي على لاعب غزل المحلة يحيى زكريا في الدقيقة 45.

وأرسلت ركلة حرة لصالح غزل المحلة من على مشارف منطقة الجزاء مقابلة للمرمى نفذها يحيى زكريا بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية أحمد العش ولكن مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 57.

ونفذت كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب غزل المحلة محمد أشرف قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء جريندو ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن ومن ثم شتتها الدفاع إلى رمية تماس في الدقيقة 72.

بتروجيت وغزل المحلة مباراة بتروجيت وغزل المحلة إستاد المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

زد والاتحاد السكندري

زد يحقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري ويقتحم المربع الذهبي

س ام مرسي

الكويت يفسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي

دوناروما

دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم 2025

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

