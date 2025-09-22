بتروجيت وغزل المحلة حبايب في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي مباراة بتروجيت وغزل المحلة ،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد المقاولون العرب فى الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز غزل المحلة إلي المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، وقفز بتروجيت إلي المركز السابع برصيد 11 نقطة.

ونفذت ركلة حرة لصالح بتروجت من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها مصطفى البدري بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها بقبضة اليد عامر محمد عامر إلى منطقة وسط الملعب في الدقيقة 28.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء في وجه لاعب بتروجت بعد تدخل قوي على لاعب غزل المحلة يحيى زكريا في الدقيقة 45.

وأرسلت ركلة حرة لصالح غزل المحلة من على مشارف منطقة الجزاء مقابلة للمرمى نفذها يحيى زكريا بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية أحمد العش ولكن مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 57.

ونفذت كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب غزل المحلة محمد أشرف قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء جريندو ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن ومن ثم شتتها الدفاع إلى رمية تماس في الدقيقة 72.