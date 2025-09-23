تخريج دفعة خدام جديدة بالمحلة الكبرى بحضور الأنبا اغناطيوس

احتفلت إيبارشية المحلة الكبرى، بتخريج دفعة جديدة من إعداد الخدام، في كاتدرائية السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.

الخدمة الروحية

وألقى نيافته كلمة بعنوان "الخدمة الروحية"، وسلّم شهادات التخرج للخدام والخادمات الخريجين، وتم التقاط الصور التذكارية.

وكانت احتفلت لجنة خدمة ثانوي بكنائس وسط القاهرة، بالحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام وبالدفعة الجديدة، في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة جاردن سيتي التابعة لكنائس القطاع، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للكنائس.

وألقى نيافته كلمة تشجيع من خلال وعود الله في الأصحاح الأول من سفر إرميا، وقدمت الفرق الفائزة في مسابقة الألحان بمهرجان الكرازة فقرات ألحان.

كما وزّع نيافة الأنبا رافائيل الهدايا على الطلبة والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة، وسلّم شهادات التقدير لكل الخريجين، وكرّم الفائزين في مسابقات مهرجان الكرازة من أبناء كنائس القطاع.