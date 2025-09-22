خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال

ترأس اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة القديس مرقس الأسقفية بمدينة منوف، حيث قام بخدمة تثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة، بحضور الكنن(رتبة كنسية)مدحت صبري، راعي الكنيسة.

وتحدث رئيس الأساقفة في عظته قائلاً: قدّم المسيح لتلاميذه مثل وكيل الظلم في حضور الفريسيين، وهو مثل صعب لأن السيد مدح الوكيل، لا بسبب سرقته أو فساده، بل لأنه تصرّف بذكاء واستغل الفرصة التي بين يديه. وهنا يلفت المسيح أنظارنا إلى أن أبناء هذا الدهر غالبًا ما يكونون أكثر حكمة في تدبير أمورهم الزمنية من أبناء النور في أمور الملكوت، لذلك نحن مدعوون أن نكون أكثر اجتهادًا وفاعلية في خدمة المسيح.

وأكمل: وقال السيد: "اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم"، مشيرًا إلى أن الإنسان ليس مالكًا بل وكيلاً، والله هو المالك لكل شيء. ودُعي المال "مال الظلم" لأن كثيرين يعبدونه ويستخدمونه بطرق خاطئة، والرب يذكّرنا أن الذي سنأخذه معنا للحياة الأبدية هو النفوس التي ربحناها للمسيح، وليس المال ولا الممتلكات.





واختتم: يعلّمنا الرب أن الأمانة في الأمور الصغيرة أساس للثقة في الأمور الكبيرة، فمن يثبت أمينًا في القليل يُعطى الكثير. كما يذكّرنا أن القلب لا يحتمل شريكين، فلا يقدر أحد أن يخدم الله والمال معًا، بل يجب أن نختار من هو سيد حياتنا، وأن نجعل ولاءنا كاملًا للمسيح وحده.

الجدير بالذكر أن خدمة التثبيت هى إعلان انضمام الفرد لعضوية الكنيسة الأسقفية، إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعاً، بالتعمق في دراسة كلمة الله، وعيش حياة الصلاة المنتظمة.