عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكنائس تتزين في17 توت احتفالا بـ "عيد الصليب المجيد"

عيد الصليب المجيد
عيد الصليب المجيد
ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم السبت المقبل، الموافق السابع عشر من شهر توت القبطي من كل عام بـ “عيد الصليب المجيد”، وهو من الأعياد السيدية الكبرى التي تحتل مكانة خاصة في قلوب المؤمنين. 

الصليب 

الملكة هيلانة وأكتشاف الصليب 

فالصليب ليس مجرد خشبة عادية بل هو علامة النصرة و"شعار المسيحية" والسر الذي به منح الله الخلاص للبشرية بعد أن قبل السيد المسيح الموت عليه حبا وفداء عن العالم كله.

ويرجع الاحتفال بـ “عيد الصليب” إلى حدث تاريخي عظيم حينما اكتشفت “الملكة هيلانة” والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير الصليب المقدس في أوائل القرن الرابع الميلادي فقد سافرت إلى أورشليم باحثة عن الصليب الذي صلب عليه المسيح، وبعد بحث طويل اهتدت إلى مكانه وبنيت الكنائس العظيمة تخليدا لهذا الاكتشاف، ومنذ ذلك الحين أصبح للصليب عيد يحتفل به المسيحيون ويتذكرون فيه قوة الخلاص والانتصار على الموت.

رموز الصليب.. 

  • الصليب علامة الغلبة: ففيه دحر الشيطان وغلب الموت بقيامة المسيح.
  • رمز المحبة الكاملة: لأنه على الصليب قدم السيد المسيح أعظم إعلان عن محبته للعالم.
  • شعار المسيحية: منذ القرون الأولى وحتى اليوم يعلو الصليب فوق كل كنيسة ودير ويرسم على صدور المؤمنين علامة إيمان وانتماء.
  • رمز الفداء: ففيه سفك دم المسيح الطاهر ليمنح العالم غفرانا وحياة أبدية.
  • رمز الاحتمال والصبر: فكل من يحمل صليبه ويتبع المسيح يسير في طريق الخلاص والرجاء.
الصليب

طقوس الاحتفال بعيد الصليب

وتحتفل الكنيسة بعيد الصليب بطقس مميز يشمل رفع الصليب المقدس وسط ألحان خاصة مع تطييب المذبح بالبخور ورش الماء في أرجاء الكنيسة إعلانا عن الفرح الروحي كما يردد الشعب ترانيم الصليب المملوءة بالبهجة والنصرة مرددين: نسجد لصليبك أيها المسيح ونمجد قيامتك المقدسة.

وفي هذا اليوم تزين الكنائس بالورود والشموع والصلبان ليبقى العيد ذكرى حية في قلوب المؤمنين.

أهمية الصليب في حياة المؤمن:

  • هو قوة روحية تعطي عزاء وسط الضيقات.
  • هو نبراس إيمان يذكر المسيحي بمحبته لله وثباته في إيمانه.
  • هو درع حماية يطرد الشر ويمنح طمأنينة وسلاما داخليا.
  • هو رسالة رجاء بأن الموت بداية لحياة أبدية مع المسيح.
الصليب 
دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

تفسير حلم النمر الأبيض

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس.. ما لا يعرفه الكثير من أولياء الأمور

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

