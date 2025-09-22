اجتماع مجمع كهنة شرق المنيا بحضور الأنبا فام أسقف الإيبارشية

عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، اجتماعهم الدوري بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بمدينة المنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها الأب القس يوساب عزت كاهن كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الخدمة الروحية

وفي سياق آخر ، احتفلت إيبارشية المحلة الكبرى، بتخريج دفعة جديدة من إعداد الخدام، في كاتدرائية السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.

حيث ألقى نيافته كلمة بعنوان "الخدمة الروحية"، وسلّم شهادات التخرج للخدام والخادمات الخريجين، وتم التقاط الصور التذكارية.