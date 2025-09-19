البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن.

مناقشة أمور الخدمة

وجرى خلال اللقاء عرض ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

وكان استقبل قداسته نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر.

عرض نيافته على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشية.

كما استقبل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، حيث عرض على قداسته بعض الموضوعات المتعلقة بالإيبارشية والدير.