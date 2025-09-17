نهاية الشهر الجاري.. البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية لـ 7 إيبارشيات بأسيوط

كشفت مصادر كنسية بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة أسيوط نهاية شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم 7 أكتوبر القادم.

وأكدت المصادر أن الزيارة الرعوية للبابا تواضروس الثاني، لمحافظة أسيوط تتضمن زيارة 7 إيبارشيات بالمحافظة يتخللها تدشين عدة كنائس بها وافتتاح مدرسة خاصة بمدينة أسيوط.

البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية لـ 7 إيبارشيات بأسيوط

من جانبه قال الأنبا يوآنس أسقف أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ان البابا تواضروس الثاني سوف يقيم داخل دير السيدة العذراء مريم بدرنكة 6 أيام والتي تعد حدثا تاريخيا.

وأوضح سكرتير المجمع المقدس، أنه لا يوجد دعوات خاصة أو شخصية ولكن الحضور بأسبقية الحضور وأي شخص يردد أن حضور زيارة البابا من خلال دعوة شخصية نقول له مفيش حاجة بالكلام ده؛ مشيرًا إلى أن يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر القادم سوف يصلي قداسة البابا تواضروس في مغارة الدير ويدشن المذابح بعد التوسع والتطوير الذي شهدته مغارة الدير.

وأضاف الأنبا يوآنس، أنه سوف يتم وضع كراسي وعمل مظلات لاستقبال الأعداد الكثيفة من الحضور، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء القداس داخل المغارة سيتوجه البابا تواضروس يوم الجمعة إلى مركز ساحل سليم ومركز البداري ويتفقد عدة أماكن بهما؛ مشيرًا إلى أن البابا تواضروس أول بطريرك يزور مركزي ساحل سليم والبداري .

وتابع: يوم السبت 4 أكتوبر سوف يدشن البابا تواضروس كنيسة مارمرقص بعد التجديدات التي تمت بها. مشيرًا إلى أن البابا تواضروس يزور أسيوط في هذا الوقت احتفالا باليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا وظهور الظهورات الإلهية في هذا المكان والتي كانت عام 2000 وهذا السبب الرئيسي للزيارة.

وأشار إلى أنه سيتم التوجه إلى كنيسة العذراء بالمعلمين ثم التوجه إلى افتتاح مدرسة ويوم الأحد 5 أكتوبر سوف يكون هناك قداس تاريخي لان البابا تواضروس سوف يترأس قداس كنيسة سفينة النجاة بدير درنكة وتدشين كنيستي الملكة. كما سيتم إقامة قداس في الساحة.

ويوم الثلاثاء 7 أكتوبر اخر يوم في زيارة البابا تواضروس سوف يدشن كنيسة مارجرجس ثم المغادرة إلى مقره بالقاهرة.

وفي ذات السياق كشف مصدر كنسي داخل الدير المحرق بالقوصية، أنه من المقرر أن يزور قداسة البابا تواضروس الثاني دير المحرق، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الساعة ١٠ مساء، على أن يدشن كاتدرائية مارمرقس بقرية رزقة الدير، الأربعاء 1 أكتوبر ويغادر الدير في ٦ مساء.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام المُحرق اعتذاره عن استقبال الزائرين سواء أفرادا أو رحلات أو طالبي الخلوة بدءًا من يوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م الساعة ١٢ ظهرًا، وطوال يوم الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥م، على أن يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين صباح الخميس ٢ أكتوبر، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

جدير بالذكر ان دير المحرق، يقع على بُعد نحو 12 كيلومترًا من مدينة القوصية، وتحديدًا في جبل قسقام، أهم الأديرة القبطية في مصر، وأحد المحطات الرئيسة في مسار العائلة المقدسة، التي أقامت فيه نحو ستة أشهر وخمسة أيام، وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان واحد أثناء رحلتها على أرض مصر.