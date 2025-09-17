محافظ أسيوط يبحث التعاون مع نقيبي المهندسين والأطباء لدعم جهود التنمية

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، كل من المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر، والدكتور أسامة عبدالحي النقيب العام لأطباء مصر، خلال زيارتهما للمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والنقابتين بما يدعم جهود التنمية ويخدم أبناء أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، إلى جانب الدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والمهندس الهيثم عبدالحميد نقيب مهندسي أسيوط، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام ري أسيوط، وعدد من ممثلي وقيادات النقابتين.

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بقيادات النقابتين، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم النقابات المهنية وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز دورها المجتمعي والخدمي، بما يتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وناقش المحافظ آليات التعاون في مجالات التدريب وتنمية الكوادر الهندسية والطبية، إلى جانب تكثيف الأنشطة الخدمية لأعضاء النقابتين وأسرهم، والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، خصوصًا المتعلقة بقطاعي الصحة والبنية التحتية.

من جهتهم، أشاد نقيبا المهندسين والأطباء بجهود محافظ أسيوط في مساندة النقابات وتذليل العقبات أمام عملها، مؤكدين استعدادهم لتقديم الخبرات الفنية والمهنية والتعاون مع أجهزة المحافظة في مختلف الملفات، بما يسهم في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتفعيل بروتوكولات تعاون مستقبلية، بما يضمن تحقيق التكامل بين المحافظة والنقابات المهنية لخدمة المجتمع الأسيوطي.