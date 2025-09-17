قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
محافظات

محافظ أسيوط يبحث التعاون مع نقيبي المهندسين والأطباء لدعم جهود التنمية

محافظ أسيوط يستقبل نقيبي المهندسين والأطباء في مصر
محافظ أسيوط يستقبل نقيبي المهندسين والأطباء في مصر
إيهاب عمر

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، كل من المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر، والدكتور أسامة عبدالحي النقيب العام لأطباء مصر، خلال زيارتهما للمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والنقابتين بما يدعم جهود التنمية ويخدم أبناء أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، إلى جانب الدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والمهندس الهيثم عبدالحميد نقيب مهندسي أسيوط، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام ري أسيوط، وعدد من ممثلي وقيادات النقابتين.

محافظ أسيوط يستقبل نقيبي المهندسين والأطباء في مصر

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بقيادات النقابتين، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم النقابات المهنية وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز دورها المجتمعي والخدمي، بما يتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وناقش المحافظ آليات التعاون في مجالات التدريب وتنمية الكوادر الهندسية والطبية، إلى جانب تكثيف الأنشطة الخدمية لأعضاء النقابتين وأسرهم، والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، خصوصًا المتعلقة بقطاعي الصحة والبنية التحتية.

من جهتهم، أشاد نقيبا المهندسين والأطباء بجهود محافظ أسيوط في مساندة النقابات وتذليل العقبات أمام عملها، مؤكدين استعدادهم لتقديم الخبرات الفنية والمهنية والتعاون مع أجهزة المحافظة في مختلف الملفات، بما يسهم في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتفعيل بروتوكولات تعاون مستقبلية، بما يضمن تحقيق التكامل بين المحافظة والنقابات المهنية لخدمة المجتمع الأسيوطي.

أسيوط المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر النقيب العام لأطباء مصر نقيب مهندسي أسيوط وكيل وزارة الصحة

