بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في قصر الاتحادية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
السيطرة على حريق داخل مصنع مواد غذائية في القطامية
أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: تفعيل التكتلات الاقتصادية والمشروعات الإنتاجية وتوفير احتياجات المواطنين أولوياتنا

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة أبرز القضايا الجماهيرية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، واللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المصالح الحكومية وشركات المرافق.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بتخصيص مقرات جديدة للفتوى بمجمع المصالح بمدينة أسيوط ومراكز الفتح وأسيوط الجديدة وباقي المراكز التي تفتقر إليها، نظرًا لأهميتها في تقديم الفتوى الصحيحة وخدمة المواطنين في مختلف شؤون حياتهم، خاصة في قضايا المواريث.

دعم التكتلات الاقتصادية في مختلف المراكز

كما شدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية دعم التكتلات الاقتصادية في مختلف المراكز، مثل مشروعات أبراج الحمام وتربية النحل وإنتاج العسل، ومزارع الدواجن، والتي من شأنها توفير آلاف فرص العمل وتنمية موارد المحافظة، وتم عرض فيديو توضيحي لما تم إنجازه في كافة المراكز من تلك المشروعات التنموية، مشيدًا بالجهود المبذولة في بدء الإنتاج والتوعية المجتمعية بأهمية هذه المشروعات.

وأكد المحافظ ضرورة توفير السلع التموينية والاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، إلى جانب متابعة جاهزية المدارس والمنشآت الشبابية والرياضية ومرافق الاتصالات والمعدات الخدمية.

وفي سياق آخر، وجه أبو النصر بربط الدورات التدريبية التي تنفذها مديرية العمل بالأنشطة الإنتاجية، مع إنشاء ورش تدريبية للخريجين لمتابعة وتسويق منتجاتهم، كما استعرض موقف التصالح في مخالفات البناء الذي بلغ 99%، إلى جانب معدلات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات واسترداد أملاك الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن نسب إنجاز المتغيرات المكانية وصلت إلى 99%، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم زيادة تعريفة ركوب العبارات النهرية التابعة للمحافظة، مع تكليف إدارة المشروع بتعظيم الإيرادات من خلال خدمات إضافية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.

كما وافق المجلس التنفيذي على إنشاء جناح جديد بمدرسة البطولة الابتدائية بمركز الغنايم، إلى جانب اعتماد قبول التبرعات المقدمة لصالح المحافظة وعدد من المراكز والمدن وصندوق الخدمات والتنمية المحلية.

