قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان تقنيات وصيانة الميكروسكوبات في معامل البيولوجي

كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان “تقنيات وصيانة الميكروسكوبات في معامل البيولوجي”
كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان “تقنيات وصيانة الميكروسكوبات في معامل البيولوجي”
إيهاب عمر

انطلقت اليوم الثلاثاء فاعليات ورشة عمل بعنوان "تقنيات وصيانة الميكروسكوبات في معامل البيولوجي"، للمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بكلية العلوم بجامعة أسيوط والتي تستمر حتى غدا الأربعاء.

تأتي الورشة تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو العيون، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتور أبو بكر الطيب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نعيمة محمد همام، رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتورة منى محمد عطية، رئيس قسم علم الحيوان والحشرات.

تطوير مهارات منتسبي الكليات في استخدام الأجهزة العلمية الحديثة

و أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعةأسيوط، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات منتسبي الكليات في استخدام الأجهزة العلمية الحديثة، مشيراً إلى أن الورشة التي تنظمها كلية العلوم تهدف إلى تأهيل المدرسين والمعيدين والعاملين للتعامل بكفاءة مع الميكروسكوبات، والتعرف على أنواعها وأجزائها وأساليب صيانتها.

وأضاف أن مثل هذه الورش التدريبية تأتي في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار وفق رؤية مصر 2030، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، وإعداد جيل من العلماء والمهندسين القادرين على المنافسة محلياً ودولياً.

وأشار الدكتور جمال بدر إلى ريادة كلية العلوم في البحث العلمي، مؤكدًا أن القدرة على صيانة وإصلاح الأجهزة تعد من سمات الباحث المتميز، مشددًا على أهمية تنمية مهارات العاملين بالكلية لتوفير الوقت والجهد والنفقات خلال العملية التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور محمد أبو العيون أن الكلية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية للمعامل وتأهيل الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن الميكروسكوب يمثل أحد أهم الأدوات التي أحدثت نقلة نوعية في العلوم وأسهمت في التقدم العلمي في مختلف المجالات.

وتقدم الدكتور أبو بكر الطيب بالشكر لإدارة الكلية على دعم الورشة، مشيدًا بالتعاون بين الأقسام المنظمة في تدريب المعاونيين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على استخدام التقنيات الحديثة، وكيفية تجنب أعطال الأجهزة وإصلاحها، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتضمنت الورشة محاضرات عملية حول صيانة الميكروسكوبات، وتجهيز وفحص العينات النباتية والميكروسكوبية، والدليل العملي لصيانة الميكروسكوبات الضوئية، إضافة إلى التدريب العملي في معامل قسم النبات والحيوان.

ويشارك في الورشة نخبة من المتخصصين، من بينهم: الدكتور أبو بكر الطيب، والدكتورة نعيمة محمد همام، والدكتورة غادة عبد المنصف الأستاذ المساعد بكلية العلوم ورئيس قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة سارة صلاح عبد الحكيم، الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان والحشرات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والفنيين ذوي الخبرة في صيانة الميكروسكوبات بإشراف: علي عيد، رئيس معامل قسم النبات، و هشام حمزة، رئيس معامل قسم الحيوان، و خالد حسين، مسئول صيانة الحاسب بالكلية.

وشهد افتتاح الورشة تكريم قيادات الكلية والمحاضرين. وحضر الورشة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمعاونيين والقيادات الإدارية بالكلية، من بينهم: عزة رشدي، أمين عام الكلية، و مروة زيدان، مدير إدارة العلاقات العامة، والعاملون بالكلية.

ورشة عمل تقنيات وصيانة الميكروسكوبات معامل البيولوجي كلية العلوم أسيوط جامعة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

الاستغفار

خالد الجندي: هذا الصحابي كان يستغفر الله 12 ألف مرة في اليوم

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يشارك في فعاليات القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا

بالصور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد