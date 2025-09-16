كلية العلوم بجامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان “تقنيات وصيانة الميكروسكوبات في معامل البيولوجي”

انطلقت اليوم الثلاثاء فاعليات ورشة عمل بعنوان "تقنيات وصيانة الميكروسكوبات في معامل البيولوجي"، للمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بكلية العلوم بجامعة أسيوط والتي تستمر حتى غدا الأربعاء.

تأتي الورشة تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو العيون، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتور أبو بكر الطيب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نعيمة محمد همام، رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتورة منى محمد عطية، رئيس قسم علم الحيوان والحشرات.

تطوير مهارات منتسبي الكليات في استخدام الأجهزة العلمية الحديثة

و أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعةأسيوط، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات منتسبي الكليات في استخدام الأجهزة العلمية الحديثة، مشيراً إلى أن الورشة التي تنظمها كلية العلوم تهدف إلى تأهيل المدرسين والمعيدين والعاملين للتعامل بكفاءة مع الميكروسكوبات، والتعرف على أنواعها وأجزائها وأساليب صيانتها.

وأضاف أن مثل هذه الورش التدريبية تأتي في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار وفق رؤية مصر 2030، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، وإعداد جيل من العلماء والمهندسين القادرين على المنافسة محلياً ودولياً.

وأشار الدكتور جمال بدر إلى ريادة كلية العلوم في البحث العلمي، مؤكدًا أن القدرة على صيانة وإصلاح الأجهزة تعد من سمات الباحث المتميز، مشددًا على أهمية تنمية مهارات العاملين بالكلية لتوفير الوقت والجهد والنفقات خلال العملية التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور محمد أبو العيون أن الكلية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية للمعامل وتأهيل الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن الميكروسكوب يمثل أحد أهم الأدوات التي أحدثت نقلة نوعية في العلوم وأسهمت في التقدم العلمي في مختلف المجالات.

وتقدم الدكتور أبو بكر الطيب بالشكر لإدارة الكلية على دعم الورشة، مشيدًا بالتعاون بين الأقسام المنظمة في تدريب المعاونيين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على استخدام التقنيات الحديثة، وكيفية تجنب أعطال الأجهزة وإصلاحها، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتضمنت الورشة محاضرات عملية حول صيانة الميكروسكوبات، وتجهيز وفحص العينات النباتية والميكروسكوبية، والدليل العملي لصيانة الميكروسكوبات الضوئية، إضافة إلى التدريب العملي في معامل قسم النبات والحيوان.

ويشارك في الورشة نخبة من المتخصصين، من بينهم: الدكتور أبو بكر الطيب، والدكتورة نعيمة محمد همام، والدكتورة غادة عبد المنصف الأستاذ المساعد بكلية العلوم ورئيس قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة سارة صلاح عبد الحكيم، الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان والحشرات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والفنيين ذوي الخبرة في صيانة الميكروسكوبات بإشراف: علي عيد، رئيس معامل قسم النبات، و هشام حمزة، رئيس معامل قسم الحيوان، و خالد حسين، مسئول صيانة الحاسب بالكلية.

وشهد افتتاح الورشة تكريم قيادات الكلية والمحاضرين. وحضر الورشة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمعاونيين والقيادات الإدارية بالكلية، من بينهم: عزة رشدي، أمين عام الكلية، و مروة زيدان، مدير إدارة العلاقات العامة، والعاملون بالكلية.