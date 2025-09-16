محافظ أسيوط: إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بإجمالي مساحات بلغت 1610 أمتار مربعة من المباني، بالإضافة إلى 4 أفدنة و5 قراريط و2 سهم من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات مجلس الوزراء بالتصدي للبناء المخالف والحفاظ على أراضي الدولة.

إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت 8 مراكز هي: الغنايم، صدفا، البداري، أسيوط، منفلوط، ساحل سليم، الفتح، وأبوتيج، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، مشيرًا إلى أن الجهود نفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وباستخدام معدات المراكز والأحياء.

وأسفرت الحملات عن إزالة 13 حالة تعد على أراضي أملاك الري والإصلاح الزراعي واسترداد طلبات تقنين بمركز أبوتيج، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز أسيوط. كما تمت إزالة حالتين في كل من مراكز صدفا، البداري، منفلوط والفتح، وحالة واحدة في كل من الغنايم وساحل سليم، تنوعت بين متغيرات مكانية وتعديات على الأراضي الزراعية واسترداد طلبات تقنين. كما جرى إزالة حالة تعدي فورية ضمن المتغيرات المكانية في نطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وأكد المحافظ على مواصلة حملات الإزالة وعدم التهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، موضحًا أن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 مستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التي نفذت من 9 إلى 22 أغسطس الماضي.

محافظ أسيوط يطلق تشغيل 3 بوسترات رفع مياه لتغذية قرى مركز البداري بمياه مرشحة نقية محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية بمدارس ساحل سليم والبداري استعدادًا للعام الدراسي الجديد

وجدد أبو النصر دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي أعمال بناء مخالف أو تعديات، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).