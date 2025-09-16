قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
إزالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بإجمالي مساحات بلغت 1610 أمتار مربعة من المباني، بالإضافة إلى 4 أفدنة و5 قراريط و2 سهم من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات مجلس الوزراء بالتصدي للبناء المخالف والحفاظ على أراضي الدولة.

 إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت 8 مراكز هي: الغنايم، صدفا، البداري، أسيوط، منفلوط، ساحل سليم، الفتح، وأبوتيج، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، مشيرًا إلى أن الجهود نفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وباستخدام معدات المراكز والأحياء.

وأسفرت الحملات عن إزالة 13 حالة تعد على أراضي أملاك الري والإصلاح الزراعي واسترداد طلبات تقنين بمركز أبوتيج، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز أسيوط. كما تمت إزالة حالتين في كل من مراكز صدفا، البداري، منفلوط والفتح، وحالة واحدة في كل من الغنايم وساحل سليم، تنوعت بين متغيرات مكانية وتعديات على الأراضي الزراعية واسترداد طلبات تقنين. كما جرى إزالة حالة تعدي فورية ضمن المتغيرات المكانية في نطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وأكد المحافظ على مواصلة حملات الإزالة وعدم التهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، موضحًا أن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 مستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التي نفذت من 9 إلى 22 أغسطس الماضي.

وجدد أبو النصر دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي أعمال بناء مخالف أو تعديات، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

أسيوط الأراضي الزراعية إزالة 27 حالة تعدي أملاك الدولة الموجة الـ27 لإزالة التعديات أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

ترشيحاتنا

الدعاء

حكم مقولة «يقيني بالله يقيني».. الإفتاء توضح

التشهد

4 تعويذات أمرنا بها النبي بعد التشهد الأخير.. داوم عليها

الطلاق الرسمي

طلق زوجته رسميا لإعفاء ابنه من الخدمة العسكرية ثم أعادها عرفيا.. الموقف الشرعي

بالصور

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد