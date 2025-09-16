قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يطلق تشغيل 3 بوسترات رفع مياه لتغذية قرى مركز البداري بمياه مرشحة نقية

محافظ أسيوط يطلق تشغيل 3 بوسترات رفع مياه بمحطة البداري المرشحة
محافظ أسيوط يطلق تشغيل 3 بوسترات رفع مياه بمحطة البداري المرشحة
إيهاب عمر

أطلق اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تشغيل (3) بوسترات رفع بمحطة مياه البداري المرشحة لتغذية قرية النواورة والقرى المجاورة بمركز البداري بمياه الشرب المرشحة، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب وتوفير مياه نقية وآمنة، مع رفع ضغوط الشبكات الداخلية لضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة وكفاءة أعلى.

رافق المحافظ خلال جولته كل من عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وأمل جميل مدير عام العلاقات والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد عبدالتواب رئيس قطاع شرق، إلى جانب عدد من مسئولي الشركة ومسئولي المركز، حيث استعرضوا مكونات المشروع وآليات التشغيل وخطوات المراحل التجريبية.

محافظ أسيوط يطلق تشغيل 3 بوسترات رفع مياه بمحطة البداري المرشحة

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات مياه الشرب تأتي على رأس أولويات الدولة نظرًا لارتباطها المباشر بصحة وحياة المواطنين، موضحًا أن البوستر الواحد تصل قدرته إلى 60 لترًا/ثانية، مما يعزز كفاءة التشغيل ويضاعف القدرة على ضخ المياه بالشبكات الداخلية للقرية. وأضاف أن الأعمال تضمنت أيضًا ربط خطين بقطري 8 بوصة و10 بوصة على الخط الرئيسي القادم من محطة البداري المرشحة بقطر 12 بوصة، بما يسهم في تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وضمان استمرارية تدفق المياه بصورة منتظمة ومستقرة للأهالي.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق هذه البوسترات يمثل نقلة نوعية لأهالي قرية النواورة والمناطق المجاورة، حيث يساهم في القضاء على مشكلات المياه الجوفية المالحة ويوفر مياه مرشحة عالية الجودة بشكل دائم، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة في القرى والنجوع النائية.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم هذه المشروعات وتذليل العقبات أمام تنفيذها بما يساهم في تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

أسيوط محطة مياه البداري المرشحة قرية النواورة مركز البداري مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

ترشيحاتنا

جنود الاحتلال

هروب آلاف الجنود الإسرائيليين من الخدمة بسبب أهوال غزة

ارشيفي

إيران.. هجوم إرهابي في سيستان وبلوجستان واستشهاد 2 من رجال الأمن

أنور قرقاش

قطر لا تقف وحدها.. قرقاش: قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي

بالصور

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد