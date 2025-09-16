قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: التنمية العمرانية والتعليم المتقدم في مقدمة أولويات الدولة
لوكسمبورج في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين
هل يشارك زيزو أمام سيراميكا كليوباترا؟.. طبيب الأهلي يحسم الجدل
الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة
اليونسكو: مصر تبذل جهودًا كبيرة في التعليم الرقمي والبحث العلمي
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: الهيئة تراجع العقود قبل التوقيع عليها .. حوار
مدبولي يشهد توقيع مذكرات تعاون مع اليونسكو لتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة بالعاصمة الإدارية
في ظل سكوت دولي.. مصر حائط صد ودعم للشعب الفلسطيني|تفاصيل على مر التاريخ
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع حقائب مدرسية بقرية النواورة بالبداري للطلاب الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط يشهد توزيع حقائب مدرسية بقرية النواورة بالبداري
محافظ أسيوط يشهد توزيع حقائب مدرسية بقرية النواورة بالبداري
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية تسليم حقائب مدرسية كاملة المستلزمات للطلاب الأولى بالرعاية بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بقرية النواورة التابعة لمركز ومدينة البدارى، وذلك ضمن مبادرة "توزيع 1000 حقيبة مدرسية بمشتملاتها المكتبية" التي ينفذها مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، بهدف دعم الأسر البسيطة ومواجهة أعباء المعيشة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

محافظ أسيوط يشهد توزيع حقائب مدرسية بقرية النواورة بالبداري

شارك في الفعالية محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجدى سليم ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البدارى، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عروض فنية لطلاب مدرستي عمرو بن العاص والزهراء الابتدائية، بالإضافة إلى فقرة إنشاد ديني في مدح السيرة النبوية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفي كلمته، هنأ محافظ أسيوط جميع الحاضرين بمناسبة المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد، مشيداً بجهود مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وكافة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً استمرار دعمه لهذه الجهود التي تسهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في توفير المستلزمات المدرسية المجانية قبل بداية العام الدراسي.

كما أعلن اللواء هشام أبو النصر، خلال الفعالية، إطلاق مبادرة "عودة الطيور المهاجرة" التي تستهدف تعزيز التواصل مع أبناء أسيوط في الخارج، والاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة، بما يواكب توجهات الدولة نحو جذب العقول المبدعة والطاقات الوطنية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمناء والآباء عن خالص شكره لمحافظ أسيوط على رعايته الدائمة لكافة الأنشطة التي تستهدف خدمة المجتمع ودعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن هذه الجهود تجسد صورة حقيقية للتكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ يرافقه القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الأمناء والأباء والمعلمين، بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلاب وسط أجواء من البهجة والسرور التي غمرت الأطفال وأولياء أمورهم.

أسيوط تسليم حقائب مدرسية توزيع 1000 حقيبة مدرسية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

لحظة إخماد الحريق

إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور

ترشيحاتنا

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

بالصور

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد