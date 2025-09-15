لاستيعاب أكبر عدد.. محافظ أسيوط يوافق على فتح 44 قاعة جديدة لرياض الأطفال

وافق اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على فتح 44 قاعة جديدة خاصة بمرحلة رياض الأطفال "KG1" بمختلف مراكز المحافظة، وذلك للعام الدراسي 2025/2026، بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين.

جاء ذلك وفقًا لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعضوية المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، إلى جانب موجه عام رياض الأطفال ومدير إدارة التجريبات ومدير إدارة التعليم الخاص.

افتتاح 44 قاعة جديدة لرياض الأطفال

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد حلول عاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين للمدارس الرسمية والخاصة، مع النزول بسن القبول، بما يواكب أهداف الاستراتيجية القومية للتعليم ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القاعات الجديدة تهدف لاستيعاب الأطفال فوق سن الخمس سنوات، وتمثل خطوة مهمة للتخفيف من حجم الكثافات الطلابية ودعم جهود الدولة في التوسع بمرحلة رياض الأطفال.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجنة المشكلة قامت بدراسة دقيقة للأعداد المتقدمة وتوزيعها على المدارس المختلفة، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال وفق القواعد المنظمة للقبول.