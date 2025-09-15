قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
محافظات

لاستيعاب أكبر عدد.. محافظ أسيوط يوافق على فتح 44 قاعة جديدة لرياض الأطفال

إيهاب عمر

وافق اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على فتح 44 قاعة جديدة خاصة بمرحلة رياض الأطفال "KG1" بمختلف مراكز المحافظة، وذلك للعام الدراسي 2025/2026، بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين.

جاء ذلك وفقًا لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعضوية المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، إلى جانب موجه عام رياض الأطفال ومدير إدارة التجريبات ومدير إدارة التعليم الخاص.

افتتاح 44 قاعة جديدة لرياض الأطفال

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد حلول عاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين للمدارس الرسمية والخاصة، مع النزول بسن القبول، بما يواكب أهداف الاستراتيجية القومية للتعليم ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القاعات الجديدة تهدف لاستيعاب الأطفال فوق سن الخمس سنوات، وتمثل خطوة مهمة للتخفيف من حجم الكثافات الطلابية ودعم جهود الدولة في التوسع بمرحلة رياض الأطفال.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجنة المشكلة قامت بدراسة دقيقة للأعداد المتقدمة وتوزيعها على المدارس المختلفة، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال وفق القواعد المنظمة للقبول.

أسيوط مدارس العربي الرسمية لغات مرحلة رياض الأطفال مديرية التربية والتعليم هيئة الأبنية التعليمية

