أسيوط.. رفع 165 طن قمامة ومخلفات خلال حملات نظافة بصدفا

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المكثفة للنظافة بمركز ومدينة صدفا والقرى التابعة له في رفع وإزالة نحو 165 طنًا من القمامة والمخلفات، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

إزالة 165 طنًا من القمامة والمخلفات

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد رئيس المركز، واصلت تنفيذ الحملات الدورية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التي تضم 4 لوادر، و12 سيارة قلاب، إضافة إلى مكبس قمامة، حيث شملت الأعمال شوارع وميادين مدينة صدفا وعددًا من الطرق الحيوية واستهدفت شوارع الجيش وتفرعاته، والساحة، وأحمد عرابي، والجمهورية، والتجارة، والمقابر، والسويقة، إلى جانب الطرق الرئيسية مثل طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي، وطريق "صدفا/نجع حمادي"، وطريق ترعة العسقلاني، بالإضافة إلى مناطق الببا والسنترال ومساكن مبارك ومجمع الكنائس، وأسفرت عن رفع نحو 38 طنًا من المخلفات تم نقلها إلى مصنع السماد العضوي بأسيوط.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر، أن الجهود امتدت إلى القرى التابعة، حيث قامت الوحدة المحلية بأولاد إلياس برفع 43 طنًا من المخلفات من المنازل والطرق، فيما شنت الوحدة المحلية لقرية مجريس حملة شاملة بمناطق مجريس وبني فيز أسفرت عن رفع 28 طنًا من التراكمات، كما نفذت الوحدة المحلية بالدوير حملة استهدفت طريق داير الناحية، وجسر طراد البربا، وطريق "أولاد إلياس/كوم أبو حجر" نتج عنها رفع 34 طنًا من المخلفات، بينما تمكنت الوحدة المحلية بقرية البربا من رفع 22 طنًا إضافية من التراكمات بجسر طراد البربا وتفرعاته.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمراكز والقرى وذلك في إطار استعدادات للعام الدراسى الجديد ورفع القمامة من محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، مشددًا على ضرورة استمرار حملات النظافة والتجميل بشكل دوري، والتصدي لأي تراكمات قد تضر بسلامة البيئة أو الصحة العامة.