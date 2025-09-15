قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري.. ونواب: قاطرة اقتصادية مهمة جدا.. والحكومة تسير بخطوات ثابتة لتنفيذ برنامجها
ضربة جديدة لمافيا العملة وضبط قضايا بـ 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تعرضت لتهديدات ومضايقات 6 سنوات.. قومي المرأة يستجيب لاستغاثة فتاة أسيوط
فائدة تصل 100%.. أفضل شهادة ادخار 2025
طبيعة العدو الصهيوني.. حماس: نتطلع لخروج قمة الدوحة بموقف عربي قوي
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
تعرضت لتهديدات ومضايقات 6 سنوات.. قومي المرأة يستجيب لاستغاثة فتاة أسيوط

أمل مجدى

في استجابة سريعة من المجلس القومي للمرأة ، لاستغاثة فتاة من محافظة أسيوط، تعرضت لتهديدات ومضايقات استمرت لأكثر من ست سنوات من أحد الأشخاص.

وأكد المجلس ، أن مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس بمحافظة أسيوط ، قد تلقى شكوى بتاريخ 17 مارس 2025 ، أفادت خلالها بتعرضها لتهديدات متكررة بالقتل والاغتصاب في حال رفضها الانصياع لمطالب المتهم.

وأضافت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، أن مكتب الشكاوى بادر على الفور بتحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالته إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، مع متابعة جميع إجراءات التحقيق أمام النيابة العامة، وتقديم الدعم القانوني الكامل للشاكية حتى انتهاء القضية.

وأوضحت مديرة المكتب ، أنه منذ أيام قليلة فى جلسة 8 سبتمبر 2025، أصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم بالحبس سنتين وتغريمه 200 ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامات.

