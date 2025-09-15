تعرضت لتهديدات ومضايقات 6 سنوات.. قومي المرأة يستجيب لاستغاثة فتاة أسيوط

في استجابة سريعة من المجلس القومي للمرأة ، لاستغاثة فتاة من محافظة أسيوط، تعرضت لتهديدات ومضايقات استمرت لأكثر من ست سنوات من أحد الأشخاص.

وأكد المجلس ، أن مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس بمحافظة أسيوط ، قد تلقى شكوى بتاريخ 17 مارس 2025 ، أفادت خلالها بتعرضها لتهديدات متكررة بالقتل والاغتصاب في حال رفضها الانصياع لمطالب المتهم.

وأضافت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، أن مكتب الشكاوى بادر على الفور بتحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالته إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، مع متابعة جميع إجراءات التحقيق أمام النيابة العامة، وتقديم الدعم القانوني الكامل للشاكية حتى انتهاء القضية.

وأوضحت مديرة المكتب ، أنه منذ أيام قليلة فى جلسة 8 سبتمبر 2025، أصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم بالحبس سنتين وتغريمه 200 ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامات.