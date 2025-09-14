القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للشابات بعد فوزه ببطولة أفريقيا لكرة اليد

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته بخالص التهاني لمنتخب مصر لكرة اليد للشابات، بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية للشابات بالجزائر عقب الفوز على منتخب غينيا فى المباراةالنهائية.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس عن فخرها واعتزازها بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر لكرة اليد للشابات، وقدرتهن على التأهل لأول مرة إلى كأس العالم رسميًا فى تلك المرحلة السنية مؤكدة إن هذا الفوز يعكس عظمة بنات مصر وما يتمتعن به من عزيمة وإصرار وإرادة قوية لتحقيق البطولات ورفع راية مصر عالية في المحافل الرياضية الدولية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وتقدمت رئيسة المجلس بخالص التهاني إلى اللاعبات والجهاز الفني والإداري، متمنية لهن دوام التوفيق وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات التي تسعد كل المصريين.

ويعد هذا هو أول لقب أفريقي لمنتخب شابات اليد المصري في هذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى التتويج، تأهل المنتخب رسميًا لبطولة العالم القادمة.