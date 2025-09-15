قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ27

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في إزالة 33 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بإجمالي مساحات بلغت 912 مترًا مربعًا من المباني، إلى جانب 297 فدانًا و4 قراريط و7 أسهم من الأراضي الزراعية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى التصدي للبناء المخالف والحفاظ على أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ أن الحملات شملت 9 مراكز هي منفلوط، صدفا، ساحل سليم، البداري، أسيوط، ديروط، أبوتيج، الغنايم، الفتح، بالإضافة إلى مركز القوصية وحي غرب مدينة أسيوط، وجاء ذلك بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية وبالاعتماد على معدات المراكز والأحياء.

وقد أسفرت تلك الحملات عن إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك الري والإصلاح الزراعي واسترداد طلبات تقنين بمركز منفلوط، فضلًا عن إزالة حالات أخرى متفرقة شملت حالة واحدة في كل من صدفا وساحل سليم والبداري وديروط والغنايم، وحالتين بكل من أبوتيج وحي غرب، و3 حالات بمركز أسيوط، بالإضافة إلى 6 حالات بمركز الفتح تنوعت بين متغيرات مكانية وتعديات على أراضي زراعية واسترداد طلبات تقنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 ستستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 وحتى 24 من أكتوبر المقبل، وكانت قد انتهت المرحلة الأولى خلال في الفترة من 9 وحتى 22 من أغسطس الماضي.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي أعمال بناء مخالف أو محاولات للتعدي، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114) أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

الأجهزة التنفيذية إزالة 33 حالة تعدي الأراضي الزراعية أملاك الدولة المتغيرات المكانية الموجة الـ27 لإزالة التعديات التصدي للبناء المخالف أسيوط أخبار أسيوط

