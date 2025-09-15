عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط

كشفت وزارة الداخلية عن حقيقة منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام الأجهزة الأمنية بأسيوط بإستهداف أحد الأشخاص بمنزله ما أسفر عن مصرعه وضبط نجله دون وجه حق.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى وفقاً لإجراءات مقننة إستهدفت الأجهزة الأمنية المذكور (عنصر إجرامى شديد الخطورة ، سبق إتهامه والحكم عليه فى 9 جنايات متنوعة) ونجله (له معلومات جنائية) ، وذلك لممارستهما نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذان من مسكنهما بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وحال إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن مصرع العنصر وضبط نجله وبحوزتهما (35 قطعة سلاح نارى " 3 بنادق آلية ، 12 بندقية خرطوش" – 20 فرد خرطوش) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الإدعاءات .