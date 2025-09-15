قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
تعليم أسيوط تستعد للعام الدراسى الجديد بتدريب المعلمين على المناهج المطورة

إيهاب عمر

قال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، إن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد بتنفيذ برامج تدريبية على المناهج المطورة الجديدة لرفع كفاءة المعلمين وصقل خبراتهم ومهاراتهم وخلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة ، تنفيذا لتوجيهات الوزير اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ومتابعة مستمرة من الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة .

تعليم أسيوط تستعد للعام الدراسى الجديد بتدريب المعلمين على المناهج المطورة


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية – انه وجه مديرى الادارات التعليمية وموجهى العموم بالمديرية ومديرى المراحل الدراسية بالمتابعة المستمرة لاعمال تدريب المعلمين على المناهج الدراسية المطورة بالتنسيق مع خبراء المناهج بوزارة التربية والتعليم موجها بضرورة مشاركة كافة الفئات المستهدفة من المعلمين بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة واليابانية وفقا لتعليمات الوزارة فى هذا الشأن في إطار حرص الوزارة على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعي الفروق الفردية واستخدام أفضل الممارسات التعليمية من أجل تحسين جودة التعليم وتعزيز نتائج التلاميذ .


واكد محمد ابراهيم دسوقى دعمه الكامل للبرامج التدريبية من بدء تنفيذها حيث تم توفير معامل الحاسب الالى المجهزة بالادارات التعليميمة - عبر الفيديو كونفرانس -  بحضور المعلمين المستهدفين والموجهين الأوائل ومديرى المراحل التعليمية وفقا لخطة الوزارة على أن تشمل كافة المناهج الدراسية الجديدة التى تم تطويرها لتحقيق أقصى استفادة للمعلمين والموجهين .

