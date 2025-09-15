قال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، إن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد بتنفيذ برامج تدريبية على المناهج المطورة الجديدة لرفع كفاءة المعلمين وصقل خبراتهم ومهاراتهم وخلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة ، تنفيذا لتوجيهات الوزير اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومتابعة مستمرة من الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة .

تعليم أسيوط تستعد للعام الدراسى الجديد بتدريب المعلمين على المناهج المطورة



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية – انه وجه مديرى الادارات التعليمية وموجهى العموم بالمديرية ومديرى المراحل الدراسية بالمتابعة المستمرة لاعمال تدريب المعلمين على المناهج الدراسية المطورة بالتنسيق مع خبراء المناهج بوزارة التربية والتعليم موجها بضرورة مشاركة كافة الفئات المستهدفة من المعلمين بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة واليابانية وفقا لتعليمات الوزارة فى هذا الشأن في إطار حرص الوزارة على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعي الفروق الفردية واستخدام أفضل الممارسات التعليمية من أجل تحسين جودة التعليم وتعزيز نتائج التلاميذ .



واكد محمد ابراهيم دسوقى دعمه الكامل للبرامج التدريبية من بدء تنفيذها حيث تم توفير معامل الحاسب الالى المجهزة بالادارات التعليميمة - عبر الفيديو كونفرانس - بحضور المعلمين المستهدفين والموجهين الأوائل ومديرى المراحل التعليمية وفقا لخطة الوزارة على أن تشمل كافة المناهج الدراسية الجديدة التى تم تطويرها لتحقيق أقصى استفادة للمعلمين والموجهين .