قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: الاهتمام بتطوير المدارس وتحديث البرامج التعليمية

محافظ أسيوط يتفقد عدداً من المدارس بحي شرق وغرب لمتابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد
محافظ أسيوط يتفقد عدداً من المدارس بحي شرق وغرب لمتابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من المدارس بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، رافقه خلالها قيادات التعليم ورؤساء الأحياء وعدد من مسئولي هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار حرصه على متابعة المنظومة التعليمية ميدانياً والوقوف على جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد،

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية وعيون إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد عدداً من المدارس 

استهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مجمع مدارس الحمراء، الذي يضم مدارس الحمراء الإعدادية بنات وأسماء بنت أبي بكر الإعدادية وأسيوط الإعدادية الثانوية الرياضية بنات ، حيث تابع أعمال التطوير التي أُنجزت بتكلفة تجاوزت 2.4 مليون جنيه، وشملت تجهيز الفصول الدراسية وغرف الأنشطة والمعامل المختلفة.

كما شملت الجولة المدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بحي غرب، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير التي بلغت تكلفتها 3 ملايين جنيه، وتفقد أقسام المدرسة من مطعم وقسم إشراف داخلي ومطبخ إلى جانب 20 فصلاً دراسياً تخدم المراحل المختلفة.

كما تفقد اللواء هشام أبوالنصر مدرسة الانتصار الرسمية للغات بحي غرب أسيوط، والتي تضم 28 فصلاً لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي، إضافة إلى مكتبة متطورة وغرف للوسائل التعليمية وملاعب مدرسية، مؤكداً أهمية المدارس الرسمية في تقديم تعليم نوعي يواكب التطوير الجاري في المناهج. وفي مدرسة هدى شعراوي الإعدادية للبنات، أشاد المحافظ بمستوى التجهيزات داخل الفصول والمعامل وقاعة المكتبة ومعمل الحاسب الآلي.

وأكد محافظ أسيوط - خلال جولته - أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى الأنشطة المدرسية التي تعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وصقل مواهبه، لافتًا إلى أن الدولة تولي التعليم اهتماماً خاصاً باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، لافتاً إلى أن المدارس يجب أن تكون بيئة جاذبة للطلاب تجمع بين التعليم والمعرفة والترفيه الهادف.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، مع التزام كامل بدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بتطوير المدارس وتحديث البرامج التعليمية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

أسيوط المدارس هيئة الأبنية التعليمية العام الدراسي الجديد الأنشطة المدرسة الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أزمات إدارية وفنية تعصف باستقرار النادي الأهلي.. تفاصيل

صورة أرشيفية

يوم "الدبابة".. روسيا تستعرض قوتها وتوسّع نفوذها النووي في تركيا ومصر

صورة أرشيفية

إيران تواجه تحديات داخلية في التعامل مع وكالة الطاقة الذرية

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد