جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
ننشر أسماء الطلبة المثاليين بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كرم الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة.

وجاء هذا التكريم تقديرا لما حققه الطلاب المتميزون من تفوق أكاديمي ونشاط طلابي فاعل، وما أظهروه من التزام بالقيم الجامعية، وقدرة على التميز والريادة، وذلك عقب منافسات جادة شارك فيها نخبة من طلاب وطالبات مختلف كليات الجامعة.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 17 طالبًا و18 طالبة، ممثلين عن كليات الجامعة المختلفة، وذلك بعد اجتيازهم التصفيات الداخلية التي أُقيمت على مستوى كل كلية، وأسفرت عن فوز ثلاثة طلاب وثلاث طالبات من كل كلية.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

في فئة الطالبات:

المركز الأول: حنين حمدي – كلية التربية

المركز الثاني: سارة محمد عبد الرحمن – كلية الحقوق

المركز الثالث: عهد سيد محمد – كلية الصيدلة

وفي فئة الطلاب:

المركز الأول: أسامة محمود الصدق – كلية الطب البشري

المركز الثاني: عبد العزيز سعيد عبد العزيز – كلية العلوم

المركز الثالث: شريف عصام إبراهيم – كلية الهندسة

وخلال كلمته، أكد الدكتور هلال عفيفي أن جامعة الزقازيق تضع دعم الطلاب المتميزين على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى اكتشاف الطاقات الواعدة وصقل مهاراتها، مشيرًا إلى أن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين تُعد منصة مهمة لإعداد قيادات شبابية قادرة على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في مختلف المحافل الجامعية والقومية.

وأضاف أن الجامعة حريصة على توفير بيئة جامعية محفزة تشجع على التميز والإبداع، وتسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة علميًا وثقافيًا ومجتمعيًا، بما يتماشى مع رؤية الجامعة ورسالتها التعليمية.

وفي ختام الفعالية، قام نائب رئيس الجامعة بتسليم شهادات التكريم للطلاب والطالبات الفائزين، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، ومؤكدًا استمرار دعم الجامعة لهم خلال مشاركاتهم المقبلة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار جهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت إدارة محمد متولي، وحرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع النماذج المتميزة، وتنمية روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب.

الزقازيق جامعة الزقازيق مسابقة الطالب والطالبة المثاليين التعليم والطلاب

