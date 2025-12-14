سوريا.. انفجار في مصفاة نفط بدائية بريف دير الزور الشرقي

شهدت بلدة ذيبان الواقعة شرقي محافظة دير الزور في سوريا، مساء السبت، انفجارًا في إحدى مصافي النفط البدائية المعروفة محليًا باسم “الحراقات”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في محيط الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة، وسط حالة من القلق بين السكان.

كما تداولت صفحات محلية صورًا توثق آثار الانفجار والأضرار التي لحقت بالمصفاة.

وبحسب مصادر إعلامية سورية، اقتصرت الخسائر حتى الآن على الأضرار المادية، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية. ولا تزال أسباب الانفجار مجهولة حتى اللحظة، في انتظار صدور توضيحات رسمية حول ملابساته وحجم الأضرار الناجمة عنه.