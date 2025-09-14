قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخر موعد للتقديم الخميس.. تعليم أسيوط تعلن عن وظائف شاغرة |تعرف عليها

إيهاب عمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط عن استمرار تلقي طلبات العمل بالحصة للتدريس بفصول الخدمات لمرحلة الثانوية العامة لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2025 / 2026 .

سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي

وأضافت مديرية التربية والتعليم في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، انه بناء على ماء جاء بالقرار الوزاري رقم " 357 " لسنة 2018 الصادر من وزير التربية والتعليم بشان الفصول المسائية خدمات بالمدارس الثانوية العامة لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي نظام بالحصة وذلك لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس الثانوية العامة، يتم مد فترة الإعلان عن فتح باب العمل بالحصة للتدريس في فصول الخدمات للمرحلة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية ، حتى يوم 18 سبتمبر الجاري.

وطالبت مديرية التربية والتعليم بأسيوط مديري الإدارات التعليمية نشر الإعلان بلوحات الإعلانات بالإدارات التعليمية ومختلف المدارس ، لافتة إلى انه لابد أن يتوافر في المتقدم الشروط التالية: الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عالي بالإضافة إلى دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به، يقوم الراغب للتقدم للعمل بتقديم الأوراق المطلوبة وهي طلب مقدم باسم مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها، أصل شهادة المؤهل للاطلاع بالإضافة إلى صورتين منها، صورتين لبطاقة الرقم القومي، صورتين شهادة الميلاد، إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى انه بعد تلقي الطلبات يتم المفاضلة بين المتقدمين وفق المادة رقم " 4 " من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 93 المعدل لسنة 2012 للقانون رقم 155 لسنة 2007 ، ويتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية حسب الأماكن التي تعاني من عجز صارخ في المواد الأساسية.

أسيوط مديرية التربية والتعليم بأسيوط طلبات العمل بالحصة تلقي طلبات العمل بالحصة فصول الخدمات الثانوية العامة وزير التربية والتعليم العجز بأعضاء هيئة التدريس

