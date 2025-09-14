قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة أسيوط تعقد امتحانات المعادلة لطلاب التعليم الفني للعام 2025–2026

جامعة أسيوط تعقد امتحانات المعادلة لطلاب التعليم الفني للالتحاق بكليات التجارة للعام الجامعي 2025–2026
جامعة أسيوط تعقد امتحانات المعادلة لطلاب التعليم الفني للالتحاق بكليات التجارة للعام الجامعي 2025–2026
إيهاب عمر

انطلقت صباح اليوم الأحد أعمال امتحانات المعادلة التي تنظمها كلية التجارة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الخمس سنوات من محافظات الوجه القبلي بجامعة أسيوط، تمهيدًا للالتحاق بكليات التجارة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2025–2026.

تُقام الامتحانات داخل صالات امتحانات (1) بجامعة أسيوط، وتشمل القاعات: (م، ع، ل، ف)، إضافة إلى القاعات (3، 4، 5، 8، 9، 10)، وسط استعدادات مكثفة من الجامعة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير أجواء آمنة ومنظمة للطلاب.

جامعة أسيوط تعقد امتحانات المعادلة لطلاب التعليم الفني للالتحاق بكليات التجارة 

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم هذه الامتحانات يأتي في إطار الدور المجتمعي والتعليمي الذي تضطلع به الجامعة، وحرصها على دعم خريجي التعليم الفني من خلال توفير فرص عادلة لاستكمال دراستهم الجامعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم وفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات لقبول طلاب التعليم الفني بكليات التجارة في مختلف الجامعات المصرية.

بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام نحو 1903 طالبًا وطالبة من محافظات الوجه القبلي.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل صالات الامتحانات المركزية للاطمئنان على سير العمل والتأكد من توافر الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و عبدالقادر مهران، أمين الكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الانضباط والنزاهة في تنظيم الامتحانات، وتوفير جميع التيسيرات الممكنة للطلاب داخل اللجان، مشيدًا بمستوى الالتزام من الطلاب ومنظمي الامتحانات.

من جانبه أشار الدكتور علاء عبد الحفيظ إلى أن امتحانات المعادلة تُعقد على مدار أربعة أيام متتالية، من الأحد 14 سبتمبر وحتى الأربعاء 17 سبتمبر، في فترة واحدة يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 11 صباحًا، وفق الجدول التالي:
- الأحد 14 سبتمبر: مادة الرياضة
 - الإثنين 15 سبتمبر: مادة الدراسات التجارية باللغة الإنجليزية
- الثلاثاء 16 سبتمبر: مادة إدارة الأعمال
- الأربعاء 17 سبتمبر: مادة المحاسبة.

وأضاف الدكتور محمد أحمد عدوي أن الكلية نظمت أيضًا امتحانات خاصة بالدبلومات التجارية نظام الثلاث سنوات خلال الفترة من 8 وحتى 11 سبتمبر، شملت مواد: الرياضة، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، والجغرافيا، حيث بلغ عدد المتقدمين لها نحو 2650 طالبًا وطالبة من محافظات الوجه القبلي.

