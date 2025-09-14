محافظ أسيوط: تحصين 76 ألف رأس ماشية ضد فيروس SAT-1 |صور

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد فيروس SAT-1 ، والتي اختتمت الأسبوع الرابع بنتائج ميدانية ملموسة وتفاعل مجتمعي واسع، مشيدًا بجهود الفرق البيطرية المنتشرة في المراكز والقرى والنجوع لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز المناعة الجماعية.

1089 فرقة بيطرية غطت مختلف أنحاء المحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة، تنفذها مديرية الطب البيطري ، بقيادة الدكتور جمال سيد مدير المديرية وتشارك فيها 1089 فرقة بيطرية غطت مختلف أنحاء المحافظة، وأسفرت عن تحصين 76,525 رأس ماشية، وهو ما يعكس وعي المربين بأهمية التحصين ودوره في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

تنظيم 155 ندوة تثقيفية داخل مراكز التجمعات

وأشار المحافظ إلى أن الحملة لم تقتصر على أعمال التحصين فقط، بل تضمنت جانبًا توعويًا وإرشاديًا مهمًا، شمل تنظيم 155 ندوة تثقيفية داخل مراكز التجمعات، إلى جانب استخدام وحدات صوتية متنقلة لبث رسائل توعوية في الأسواق والميادين، فضلًا عن إطلاق حملات توعية رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

كما لفت المحافظ إلى الدور الاستباقي للجان التقصي البيطري، التي نفذت زيارات ميدانية إلى 3,430 منزلًا لرصد الأوضاع بدقة وتوجيه أعمال التحصين على نحو أفضل، مؤكدًا أن هذا النهج العلمي يعكس حرص الدولة على مواجهة أي مخاطر تهدد الثروة الحيوانية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن أعمال التحصين والتوعية مستمرة بكامل طاقتها خلال المراحل المقبلة، سعيًا لتحقيق أفضل حماية ممكنة للثروة الحيوانية، مشددًا على أن التعاون بين الدولة والمواطنين يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية.