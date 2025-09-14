استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ أسيوط يشدد على دمج التعليم الفني بسوق العمل

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعاته التحضيرية للعام الدراسي الجديد، حيث عقد لقاءً موسعًا مع مديري ومعلمي مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، لبحث آليات تطوير منظومة التعليم الفني وتعظيم الاستفادة من الورش والإمكانيات المتاحة بالمدارس، بما يسهم في دعم مهارات الطلاب وتحويلها إلى قيمة إنتاجية تخدم المجتمع المحلي وتلبي احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز المعنية، فضلًا عن مديري المدارس الفنية بمختلف المراكز.

رفع كفاءة الورش التعليمية

وأكد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - أهمية الاستعداد الجاد لانطلاق العام الدراسي عبر رفع كفاءة الورش التعليمية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب، مشددًا على ضرورة متابعة الخريجين وتنظيم لقاءات دورية معهم لضمان استمرارية التواصل والاستفادة من خبراتهم.

تشكيل فرق إنتاجية من الطلاب والمعلمين داخل المدارس الفنية

ووجه اللواء هشام أبو النصر بتشكيل فرق إنتاجية من الطلاب والمعلمين داخل المدارس الفنية، وإنشاء كيان إنتاجي تتبناه المحافظة، على أن يتم توفير الورش بأسعار رمزية لتحقيق إنتاجية مستدامة تعود بالنفع على الطلاب والمعلمين في آن واحد. كما ناقش إدخال شركاء صناعيين لتشغيل الورش المتوقفة وتوفير تدريب عملي للطلاب في مختلف التخصصات، بما يعزز فرص التشغيل بعد التخرج.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة التوسع في برامج التعليم المزدوج عبر إلحاق طلاب المدارس الفنية بالمصانع، مؤكدًا أن ذلك يمثل جسرًا حقيقيًا بين التعليم وسوق العمل.

كما طرح إمكانية دمج جهود مديرية الزراعة مع التعليم الزراعي لتشغيل مفارم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات وأعلاف تخدم المجتمع المحلي، فضلًا عن توجيهاته بنقل الأخشاب المتوافرة بمدارس التعليم العام إلى المدارس الفنية لإعادة تدويرها وتشغيل ماكينات الفرم، ضمن خطة الاستخدام الأمثل للموارد.

واختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على أن جميع الجهود المبذولة تأتي في إطار دعم الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المدارس مطالبة بتوظيف كافة إمكانياتها لصالح أبنائها الطلاب بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.