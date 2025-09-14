قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
«الإفتاء» تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول «صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ أسيوط يشدد على دمج التعليم الفني بسوق العمل

محافظ أسيوط يلتقي مديري مدارس التعليم الفني
محافظ أسيوط يلتقي مديري مدارس التعليم الفني
إيهاب عمر

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعاته التحضيرية للعام الدراسي الجديد، حيث عقد لقاءً موسعًا مع مديري ومعلمي مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، لبحث آليات تطوير منظومة التعليم الفني وتعظيم الاستفادة من الورش والإمكانيات المتاحة بالمدارس، بما يسهم في دعم مهارات الطلاب وتحويلها إلى قيمة إنتاجية تخدم المجتمع المحلي وتلبي احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز المعنية، فضلًا عن مديري المدارس الفنية بمختلف المراكز.

 رفع كفاءة الورش التعليمية

وأكد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - أهمية الاستعداد الجاد لانطلاق العام الدراسي عبر رفع كفاءة الورش التعليمية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب، مشددًا على ضرورة متابعة الخريجين وتنظيم لقاءات دورية معهم لضمان استمرارية التواصل والاستفادة من خبراتهم.

تشكيل فرق إنتاجية من الطلاب والمعلمين داخل المدارس الفنية

ووجه اللواء هشام أبو النصر بتشكيل فرق إنتاجية من الطلاب والمعلمين داخل المدارس الفنية، وإنشاء كيان إنتاجي تتبناه المحافظة، على أن يتم توفير الورش بأسعار رمزية لتحقيق إنتاجية مستدامة تعود بالنفع على الطلاب والمعلمين في آن واحد. كما ناقش إدخال شركاء صناعيين لتشغيل الورش المتوقفة وتوفير تدريب عملي للطلاب في مختلف التخصصات، بما يعزز فرص التشغيل بعد التخرج.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة التوسع في برامج التعليم المزدوج عبر إلحاق طلاب المدارس الفنية بالمصانع، مؤكدًا أن ذلك يمثل جسرًا حقيقيًا بين التعليم وسوق العمل.

كما طرح إمكانية دمج جهود مديرية الزراعة مع التعليم الزراعي لتشغيل مفارم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات وأعلاف تخدم المجتمع المحلي، فضلًا عن توجيهاته بنقل الأخشاب المتوافرة بمدارس التعليم العام إلى المدارس الفنية لإعادة تدويرها وتشغيل ماكينات الفرم، ضمن خطة الاستخدام الأمثل للموارد.

واختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على أن جميع الجهود المبذولة تأتي في إطار دعم الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المدارس مطالبة بتوظيف كافة إمكانياتها لصالح أبنائها الطلاب بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

أسيوط مدارس التعليم الفني منظومة التعليم الفني وزارة التربية والتعليم فرق إنتاجية المدارس الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل موقعة الليلة

الزمالك

مراد مكرم: الزمالك صانع النجوم

المصري البورسعيدي

المصري يستأنف تدريباته اليوم بالقاهرة تحضيرًا لموقعة غزل المحلة

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد