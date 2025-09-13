إغلاق كوبري الحواتكه في أسيوط لإجراء أعمال الصيانة| صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، غلق كوبرى الحواتكه مدخل المزلقان لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة على أن يكون الكوبرى البديل هو كوبرى المندرة والذى يبعد عن كوبرى الحواتكه بحوالى 2 كيلو أتجاه بحرى بمركز منفلوط.

إغلاق كوبري الحواتكه بأسيوط لإجراء أعمال صيانة

وقال وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه جرى غلق كوبري الحوتكه الكيلو ٢٠/٥٠٠ وأن الطرق البديلة خلال فترة الغلق هي كوبري المندره والذى يبعد عن كوبرى الحواتكه بحوالى 2 كيلو اتجاه بحرى بمركز منفلوط.

وأشار إلى إنه جرى تشكيل لجنة ضمت كلا من ناجح عبدالنعيم نائب رئيس المركز و المهندس مينا جرجس أمين ممثل هيئة الطرق والكبارى و رومانى هنرى كامل ممثل عن هندسة رى منفلوط و حسين صبحى حسين رئيس قسم الطرق بمنفلوط وأحمد عبدالسلام أحمد رئيس قريه الحواتكه لمتابعة أعمال الصيانة.

وشدد رئيس المركز على أتباع التعليمات لعدم تكدس السيارات خلال فترة غلق الكوبرى على الطريق، لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة.