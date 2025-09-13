قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الانتخابات أكتوبر المقبل..وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لرئاسة اليونسكو
ابنة لطفى لبيب تحيي ذكرى أربعين والدها بكنيسة يوسف النجار .. شاهد
عملان يدخلانك الجنة ويبعدان بينك وبين النار.. احرص على فعلهما
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسيوط: ملفات التصالح والتقنين في صدارة الأولويات.. ورقابة مشددة على المراكز التكنولوجية

رئيس مركز ومدينة ديروط تتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي
رئيس مركز ومدينة ديروط تتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي
إيهاب عمر

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تقديم كافة التيسيرات والإجراءات اللازمة لتحقيق الصالح العام، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

رقابة مشددة على المراكز التكنولوجية

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد، تواصل متابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي فيما يخص ملفي التقنين والتصالح، حيث يتم رصد معدلات الإنجاز ومراجعة الملفات التي تم الانتهاء منها واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لبقية الملفات، إلى جانب متابعة أعمال وحدة المتغيرات المكانية.

 تحقيق أعلى معدلات إنجاز ورفع كفاءة الأداء

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز ورفع كفاءة الأداء، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

تحقيق الاستقرار القانوني والعملي

وجدد اللواء هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى سرعة استكمال المستندات المطلوبة في ملفي التقنين والتصالح، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في تقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار القانوني والعملي.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين على الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم "تليجرام" (01066628906)، بجانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط التصالح مخالفات البناء تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المركز التكنولوجي مركز ومدينة ديروط

