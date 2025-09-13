أسيوط: ملفات التصالح والتقنين في صدارة الأولويات.. ورقابة مشددة على المراكز التكنولوجية

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تقديم كافة التيسيرات والإجراءات اللازمة لتحقيق الصالح العام، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

رقابة مشددة على المراكز التكنولوجية

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد، تواصل متابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي فيما يخص ملفي التقنين والتصالح، حيث يتم رصد معدلات الإنجاز ومراجعة الملفات التي تم الانتهاء منها واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لبقية الملفات، إلى جانب متابعة أعمال وحدة المتغيرات المكانية.

تحقيق أعلى معدلات إنجاز ورفع كفاءة الأداء

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز ورفع كفاءة الأداء، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

تحقيق الاستقرار القانوني والعملي

وجدد اللواء هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى سرعة استكمال المستندات المطلوبة في ملفي التقنين والتصالح، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في تقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار القانوني والعملي.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين على الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم "تليجرام" (01066628906)، بجانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابعة لمجلس الوزراء.