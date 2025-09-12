قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية وعقارات مخالفة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة 18 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة، بمساحات بلغت 10 أفدنة و12 قيراطاً و15 سهماً من الأراضي الزراعية، و810 متر مربع من المباني، وذلك بمراكز ومدن المحافظة، وتأتي هذه الجهود ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 للإزالات، الهادفة إلى التصدي للبناء المخالف واسترداد حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ أسيوط – في بيان – أن الحملات نفذت باستخدام معدات الوحدات المحلية وبالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، حيث شملت مراكز، منفلوط، الفتح، القوصية، أسيوط، صدفا، الغنايم، أبنوب، وساحل سليم، إلى جانب حي شرق وحي غرب.

إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة

وأشار المحافظ إلى أن نتائج الحملات تضمنت إزالة حالة تعدي واحدة في كل من مراكز منفلوط، الغنايم، أبنوب، وساحل سليم، وكذلك بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدي بمركزي الفتح والقوصية مناصفة، و3 حالات بمركز أسيوط، فضلاً عن 5 حالات بمركز صدفا، وتنوعت الإزالات بين مخالفات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وتعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب حالات مرتبطة بطلبات تقنين أراضي الإصلاح الزراعي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المرحلة الثانية من الموجة الـ27 للإزالات مستمرة خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التي نفذت من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات بناء، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528).

أسيوط إزالة 18 حالة تعدي الأراضي الزراعية المباني المخالفة الموجة الـ27 للإزالات التصدي للبناء المخالف استرداد حقوق الدولة

