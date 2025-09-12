قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يستعرض استعدادات العام الدراسي الجديد.. إقامة معارض أهلا مدارس بالمراكز والقرى .. متابعة إنشاء طريق البداري – البحر الأحمر

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب العميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، ومساعد مدير الأمن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي الإدارات التنفيذية وشركات المرافق.

 استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال العام الدراسي الجديد

في مستهل الجلسة، استعرض محافظ أسيوط استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة معارض "أهلاً مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركة القابضة التابعة لوزارة التموين، وذلك لتخفيف الأعباء عن الأسر وخاصة محدودي الدخل. كما شدد على مراجعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، والتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.

تنمية الثروة الداجنة وتطوير الأنشطة الزراعية

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمبادرة "مليون طائر" التي تم إطلاقها مؤخرًا لتنمية الثروة الداجنة وتطوير الأنشطة الزراعية التكاملية، باعتبارها أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف خلق تكتلات اقتصادية جديدة تحقق التنمية المستدامة.

وفيما يخص البنية التحتية، ناقش اللواء هشام أبو النصر الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء طريق البداري – البحر الأحمر بطول 35 كيلومترًا، إلى جانب أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية، منها طريق سيد وترعة عبدالله بحي غرب أسيوط، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والجهات المعنية.

99% نسبة الإنجاز في التصالح بمخالفات البناء

كما استعرض المحافظ ملف التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن نسبة الإنجاز بلغت 99%، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء هذا الملف الحيوي بما يراعي مصلحة المواطن ويحفظ حقوقه، مع تسريع وتيرة العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم. وفي السياق نفسه، شدد على استكمال إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، والتعامل الفوري مع المخالفات غير المقننة.

وفي ملف المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بسرعة الرد على جميع الحالات التي تم رصدها بمختلف المراكز والوحدات المحلية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حفاظًا على أملاك الدولة وحقوقها.

إنشاء 9 محلات تجارية بمركز أبوتيج

وخلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على إنشاء 9 محلات تجارية بمركز أبوتيج أمام بنك ناصر الاجتماعي ومبنى الصيانة، بالجهود الذاتية وبمساهمة من بعض المواطنين، كما أقر المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات المختلفة لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ أسيوط الشكر للمتبرعين، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة. 

أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي مشروعات التنمية الأجهزة التنفيذية استقبال العام الدراسي الجديد أهلاً مدارس المستلزمات الدراسية أسعار مخفضة الغرفة التجارية تنمية الثروة الداجنة

